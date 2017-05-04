【2土耳其男子被捕】“2人确实威胁大马安全” 总警长拒透露细节 国内新闻

（吉隆坡4日讯）2土耳其男子涉威胁大马安全被捕案；全国总警长丹斯里卡立说，警方有证据显示，这两人的确做了威胁大马内安及公共秩序的行动，但是，他拒绝透露细节。

他说，目前这两人已拘留，并2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下接受调查。

他否认警方是受到土耳其当局或其它单位的要求，才拘捕这两人。

他强调，警方非常确定，这两人做了一些威胁大马安全的行动，才会被拘捕。

卡立星期四在蕉赖皇家警察学院出席2017年警官设备研会闭幕仪式后，受询此案进展时，这样指出，他指不能透露具体内容。

“我能说的是，大马人是爱好和平的人，我们不欢迎外国人到我国生事、为我国与人民为大马制造问题，也不欢迎他们把自己国家的问题，带来我国继续生事。”

我国土耳其国际学校霹雳州怡保分校的土耳其籍校长特凯卡马南，与土耳其工商总会成员依桑阿斯南，于星期二分别遭人掳走后，引起瞩目，不过，卡立翌日通过推特留言，指这两人涉及涉嫌威胁大马安全，抵触刑事法典第130条文，而被拘捕。

较早时，土耳其网络媒体《Turkey Purge》报道此案，并刊登有关报案纸的内容，有关报道也指上述的国际学校，与葛兰运动（Gulen movement）有关；葛兰运动被指与去年7月，在土耳其发生的未遂军事政变有关。#

另一方面，询及警方目前要寻找一名被指与“伊斯兰国”（IS）恐怖组织有关的27岁大马籍通缉犯莫哈末慕沙法时，卡立说，警方知道这名男子的下落，目前与泰国反恐部门合作，以展开拘捕行动。

不过，他拒绝透露他走私军火到我国的目的，或袭击地点。

他于星期三发表声明，指警方于3月24日至4月25日，分别在吉兰丹、雪兰莪、马六甲、柔佛与槟城5个州属，拘捕6名涉及“伊斯兰国”活动的大马籍男女，并通缉莫哈末慕沙法。#