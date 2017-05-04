非法金融骗局将受对付 国行：让法律制裁犯罪者 国内新闻

（吉隆坡4日讯）国家银行将毫不犹豫采取行动对付非法金融骗局的犯罪者及助长者，并誓言让犯罪者接受法律制裁。

相关法律包括国行管理之下的法律、刑事法典、2016年利息计划法令、1993年直销及反金字塔计划法令，以及2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法行为收益法令。

国行发表文告说，在目前的法律下，参与非法金融活动的投资者也可受到对付。

文告中说，由总检察署领导的国家打击洗黑钱协调委员会，将在跨部门倡议下，针对金融诈骗活动采取联合执法行动。

国行也提醒公众，不要参与承诺不切实际高回酬、利息或盈利的骗局。

“公众应该查看国行的金融消费者警示名单，了解没有获得国行相关法律和条例下批准的金融公司，确保不要堕入这些骗局。”

“相关名单也提供一般非法金融骗局的资料。”

国行促请金融机构和货币服务提供者提高警惕，查明金融诈骗者使用的账户。

文告指出，上述业者需加强客户尽职政策和流程，鉴定有可疑交易及资金流动的银行户口，避免金融机构成为促进非法计划的渠道。