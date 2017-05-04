管束丈夫夜归情况 沪女竟在家安装打卡机 国际新闻

(上海4日综合电)上海一名女网民爆料指出，近日她去一名女友人家中拜访时，竟发现友人在家中安装了一部“打卡机”来“管理”丈夫，要求丈夫在每晚9时前回家，晚归的话则会被罚款或罚做家务，引起网民热议。

爆料者表示，友人的丈夫在一间互联网公司上班，经常加班晚归，于是，友人便想出在家中安装“打卡机”来“管理”丈夫，要求丈夫必须每晚9时前回家，并用“打卡机”打卡。若丈夫提前回家吃饭不用洗碗，晚归半小时以内罚款100元人民币(约62令吉)，晚归半小时以上罚周末做1天家务。

其友人更向她指出，既然公司可以用打卡机管理其夫上班，“我也可以用考勤机管理老公下班”；通过使用“打卡机”对丈夫进行“管理”后，丈夫晚归的情况明显有所改善，如今夫妻感情比之前好得多。

此事引来网民热议，不少人大表震惊，认为用“打卡机”来“管理”丈夫的做法太过分，“像被剥夺了自由。”、“家里就是要放松的啊，怎么舒服怎么来，这样还算是家吗……不离婚那真的是真爱了”。

此外，有网民认为此事是打卡机的品牌在炒作，“我觉得……这是广告”。