华亿万富翁豪宅遭碎尸 疑凶表姐夫拒认罪 国际新闻

（渥太华4日综合电）加拿大温哥华前年5月发生一宗骇人听闻的碎尸案，来自中国的亿万富翁苑刚（Gang Yuan，音译）在其豪宅内遭人杀害，尸体更被剁碎成100块；疑凶赵利（Zhao Li，音译）据悉是死者的表姐夫。案件于当地时间周一开庭审理，被控二级谋杀罪和渎尸罪的赵利拒绝认罪。

加拿大警方紧急事务组负责人卡祖达周一在庭上作证称，在他们到达死者家前获告知，一名家属称在车道上发现了死者遗体，当时疑犯也在现场。有目击者称，看到一名男子在乔治国王路一间屋内扛着枪走来走去，另一只手上则拿着一把锤子。警方随后在车库中发现了电动工具，据称疑犯曾在水槽中清洗过；当警方防弹车靠近事发地点时，疑犯走出屋外，随后被捕。

该警官又称，警方在案发现场搜寻物证时，发现了一些胶袋，里面装有“新鲜、肉色的物体”。对此，赵利的律师在庭上对警方证据的可采取性提出质疑。赵利称，这些声明都是非自愿的，又指自身权益受到警方侵害。

据了解，案发豪宅位于乔治国王路900号路段，周边都是高档住宅。豪宅占地总面积为26920平方呎，居住面积则达9771平方呎，内有6间房，8个厕所，无敌海景，还配有一个室内游泳池，并有瀑布，室外也有一游泳池，外加一个桑拿房。死者苑刚是大唐投资管理（北京）有限公司董事，生前没立遗嘱，留下至少2000万加元（约6306万令吉）遗产。案发后，有超过5名女子自称是苑刚的妻子争夺遗产，引起广泛关注。