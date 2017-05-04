卫生部：足以致命 即起禁止臭氧疗法 国内新闻

（布城3日讯）卫生部禁止臭氧疗法（Ozone），并指示所有商家，包括诊所及美容院，立即停止提供该服务。

卫生部长拿督斯里苏巴马廉说，卫生科技评估组（MaHTAS）所进行的评估发现，没有科学证据显示臭氧疗法对任何疾病带来治疗效果。

他指出，全球没任何国家承认臭氧疗法，反而这疗法可引发严重的并发症，足以致命。

他今天召开记者会时说，至今没任何提供臭氧疗法的人士，向医疗器材管理机构（MDA）注册所拥有的器材。

他指出，有鉴于此，所有臭氧疗法器材制造商、进口商及分销商，必须最迟在7月1日从市场上撤回或停止使用有关器材。

他说，没遵守指示的人士可在2012年医疗器材法令下面控，一旦罪成，可被罚款最高20万令吉或坐牢不超过3年，或两者兼施。

“我们发现此器材大多数是在国内组装，内部机件从外国进口。”

苏巴马廉说，在臭氧疗法使用肝素产品（抗凝血药物）也抵触毒药法令及1952年毒品销售法令，无论是拥有执照或在1998年私人保健设施与服务法令注册的美容院，可因提供此疗法而被采取法律行动。

“我们发现他们抵触各项法令，因此，我劝请人民停止接受臭氧治疗。”他说，相关机构将对提供臭氧疗法的商家采取执法行动。

他指出，民众可向大马医药理事会举报提供臭氧疗法的商家，电话号码03-2691 2171、传真号码03-2691 2937，或发送电邮至admin.mmc@moh.gov.my。

日前，社交媒体广传数名国内艺人推广臭氧疗法，该疗法被指可医治各种疾病及延缓衰老。

然而，当此疗法不获卫生部承认，商家即撤回对该疗法的支持。