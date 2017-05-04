陈宗兴：已竖立告示牌 阿儿玛罗占两中心路段改道 北马新闻

（大山脚3日讯）驾驶者请注意，阿儿玛商业中心及罗占商业中心今天起改道！

为了道路使用者的安全，威省市政局在以上两个交通繁忙的地点进行改道计划。

其中，阿儿玛商业中心主要的改道路段即是阿尔玛商业路（Jalan Perniagaan Alma）（即联合市场有限公司前道路），及衔接该路的商业路（Jalan Perniagaan）（即比萨店前道路），整个路段从原有的双向道，改成单向道，也就是说，从罗占路进入阿尔玛商业中心，只能左转入阿尔玛商业路，不得从阿尔玛商业路右转进罗占路。

罗占商业中心主要的改道路段则是罗占花园路（Jalan Rozhan Service Road）（即长征贸易有限公司前道路）维持单向，但方向改变。

威省市议员陈宗兴及王泽钦今早带领媒体巡视改道路段。

王泽钦说，马章武莫李凯伦州议员服务中心基于收到多宗有关路段出现交通繁忙，引起重重危机的投诉，因而与市政局及相关单位讨论后，拟出改道计划。

陈宗兴说，市政局日前已在以上两个改道地点竖立告示牌，通知民众两项改道计划将从本月3日起开跑，试验期是到8月2日，为时3个月。

仅罗占路段安装方向指示牌

尽管改道计划今天已经开始，不过，现场发现，只有罗占商业中心路段安装最新的方向指示牌，阿儿玛商业中心则未安装，且受影响路段的路面上仍未擦掉原有已不符改道的白色箭头，也没有漆上最新的白色箭头，让许多道路使用者混淆，误闯入已改道的道路。

对此，陈宗兴说，当局将在今天内完成所有告示牌的安装，并擦掉路面上原有的白色箭头，至于要在路面上漆上符合改道的箭头，则必须等到3个月的试验期后，确定永久性落实改道，才会漆上箭头。

王泽钦说，官员即起会在改道路段考察其效果，若成功改善交通，将永久性落实改道。

陈宗兴吁请道路使用者关注这项新措施，注意道路指示牌，并给予合作遵从指示，以免发生意外事故。

出席者尚有大山脚国会议员沈志强的助理陈润辉、马章武莫州议员李凯伦的助理陈伟强、市政局官员等。