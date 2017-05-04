韩查：外汇投资计划受禁止 调查单位彻查JJPTR 国内新闻

（布城3日讯）国内贸易、合作社及消费人事务部长拿督斯里韩查再努汀说，目前没有任何人或机构获得外汇投资的执照，而且由警方主导的调查单位，正调查“解救普通人”(JJPTR)的计划。

他强调，外汇投资计划是受禁止的投资计划，况且任何具有金钱游戏、快速致富、庞氏计划如投资、产业、外汇、黄金等及其他归纳在多层次传销计划下的投资计划，抵触1993年直销与反金字塔计划法令及列为2001年反恐洗黑钱与反恐融资法令主要罪行，并隶属警方、证券委员会、国家银行管辖。

他说，国行也成立国家协调委员会，协调在2001年反洗黑钱与反恐融资法令下的执法单位，如警方、证委会、公司委员会，反贪污委员会及总检察署。

他今日在部门召开记者会说，投资计划与直销归纳在上述法令的主要罪行，所有执法行动须在有关法令下协调，因为其他执法单位的法令权限，不如2001年反洗黑钱与反恐融资法令的权限来得广。

针对“解救普通人”再推出新投资计划，韩查再努汀说：“如果有人曾经欺骗你，你也选择原谅他，而我的劝告是大家要谨慎，因为当局还在调查这家公司及个人。”

“如果有人说有外汇投资计划，你们就得谨慎并向部门、国行或警方查询，部门在接获投报后，根据反洗黑钱与反恐融资法令采取行动。”

他提醒民众谨慎理财，可选择信托基金或其他在吉隆坡股票交易所上市的公司投资，别轻信那些表示可以每月给予20%利润的投资。

他说，自2012年，该部共对付198宗违例案件，充公总额达580万令吉，并发出96万500令吉的罚单给违反1993年直销及金字塔计划法令的公司。

他指出，1993年直销及反金字塔计划法令第27B(1)条文阐明，禁止宣传金字塔计划活动，违例的公司与个人，将受严惩。

他说，目前共有319家公司在多层次传销计划下注册。

他也呼吁民众如对市面上投资计划有疑问可拨打贸消部热线1800-88-6800查询。