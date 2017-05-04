槟选区为何没划分？没答案 林冠英：听证会可有可无

（槟城3日讯）槟州政府二度出席选委会听证会，不过槟州首席部长林冠英说，他无法得到为何槟州选区没有进行划分的答案，更直言这听证会可有可无。

他说，这次听证会已经是最后一次，因此所有结果将会交给国会以寻求通过。

他今日出席听证会后召开记者会，如是向媒体指出。

林冠英说，整个听证会大约进行30分钟，但是仍没有回应州政府在首次听证会提起的疑问。“州政府在首次听证会提及，为何槟州各国州选区在这次选区划分时都没有重新划分，但是选委会在这两次听证会上都没有给予答复。”

他说，这是槟州首次在联邦宪法规定需进行选区划分时，完全没有选区划分的一次。“我相信，槟州是除了玻璃市外没有重划的州属。”

他强调，没有进行选区划分就无法达到一人一票的原则，因为一些选区的选民人数很多，一名人民代议士根本无法承担。“比如，垄尾州选区共有4万1707名选民，亚逸布爹州选区只有1万2752名，简直就是大了3.2倍，垄尾根本就是需要3个人民代议士。”

他说，除了州选区，牛汝莪国会议席选民认识是8万1897名，而浮罗山背是4万9461名，大了1.6倍之多。

此外，他说，峇都茅选民人数增加7000名，而双溪峇甲及诗布朗再也个别增加了4000名，在没有选区划分情况之下，出现了选民过多的情况，因此根本无法实现一人一票的原则。