遭强行灌毒少年不治 张盛闻：警未捕涉案人士 国内新闻

（芙蓉3日讯）日前遭一群中学生强行灌毒的15岁少年，送院抢救多日，最终于昨晚不敌死神。

教育部副部长拿督张盛闻指出，根据教育局官员透露，这名少年于昨晚9时40分，在芙蓉中央医院身亡。

他说，死者母亲认为孩子总在校内和一班损友一块，于是在3个月前让儿子停学，出外工作。

他指出，据说，事发当天下午，死者看到一群朋友吸毒，于是上前阻止，怎料强遭灌喝杀虫剂，导致紧急送院抢救。

“涉案的朋友当时身穿中学校服，为数不明。”

他今日到芙蓉加拉宾华小，了解停车场坍塌情况时，对媒体这么表示。 他说，死者家属已报警，交由警方处理，据知警方至今未逮捕涉案人士。

另外，汝来警区主任再迪诺指出，根据医疗和解剖报告显示，死者身上没有任何外伤，四肢也没有遭紧抓不放的痕迹；反之，死者左手臂有多道自残痕迹。警方也没有在现场寻获任何装毒瓶罐。

他说，报告指出，15岁少年的死因是杀虫剂，“在死者留医期间，意识清醒，还可以发言，当时警方曾两度到芙蓉中央医院向死者套取口供，惟他却不愿给予配合，对警方的提问均三缄其口。”

他表示，调查此案过程中，死者父母也不愿意与警方配合，总是以“要照顾儿子”、“很忙”为藉口，导致警方调查工作受阻。

再迪诺今日晚上召开紧急记者会否认警方在这起事件中有任何隐瞒。

“事发后，有网络媒体指警方蓄意隐瞒真相，但我要强调，警方没有隐瞒任何实情。”