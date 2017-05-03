卖车未办妥转名手续 2车主车财两失 国内新闻

（太平3日讯）牙科女护士网上卖车，不单拿不到钱，连车子也告失踪，又未办理转名手续，被银行催缴4个月约4200令吉的车贷，另一名救护车司机将轿车转售后，也因未办理好转名手续，接到银行通知前后欠下车贷4000令吉，真是赔了夫人又折兵！

一名牙科女护士通过上网发布欲售卖一辆BMW 320I汽车，过后有一名自称是怡保一间二手车行东主的男子与她联络表示有意收购她的车，并约好地点见面及看车。

双方讲好价钱6万8000令吉，过后女护士将车交给对方，而对方也承诺3个星期后，办好转名手续再与她联络。不料3个星期后完全没有任何音讯，也联络不上对方，让女护士急如热锅上的蚂蚁。

该名女护士莎西达于今早向太平保险消费顾问杜青和投诉及求助。

她今日在记者会上说，2015年1月5日，在父亲陪同下，到太平特易购与一名欲购车的男子会面，在商谈后将车子交给一名名为拉芝的男子。

她表示，当时曾要求对方办理割名手续，但对方表示不需要，同时扬言3个星期内可以办好割名手续。

之后，她前后与对方联络多次，但对方一直拖着，较后前往怡保寻找该男子，但该间二手车商并非拉芝所属，他只不过是汔车买卖经纪，没有人知道他的住处。

她说，在无法联络上该名男子后，已感心不安。2016年7月20日晚上约8时17分，突然接到银行指欠下约4200令吉的4个月车贷。后来又接到该名男子发短讯叫银行到柔佛拖回该辆车。

她对拉芝的做法深表不满，据情报案，希望警方协助寻回有关车辆。

护车司机：接银行催缴车贷

另一宗求助案，同样是卖车，车财两失。

该名救护车司机阿芝哈因阿玛（42岁）投诉说，他于2016年8月5日将车子售卖给一名男子，男子先付了500令吉首期钱，而他也交代对方每个月继续还银行车贷350令吉约4年，不料该名男子没有清还车贷。事主在2011年突然接到银行催缴约4000令吉车贷通知，当时晴天霹雳，马上联络该名新车主，却一直无法联系上。

他较后前往陆路交通局要求将车拥有人的名字割除，因为已将车售卖，不想再承但任何后果，但不获批准，因为当初并没有办理好买卖车手续，而车现也不知在何处！

他于2012年3月13日报案，失踪车是ISWARA 1.3 WFT 7854，公众若发现，可致电012-5507831与他联络。

买卖车须办好转名手续

针对以上两宗投诉，太平保险消费顾问杜青和提醒公众在买卖车时，必须办好转名手续，避免后患无穷。像女护士的案例，在没有办好手续下将车交给陌生人，是非常危险的举动。

他通过报章促请公众提高警惕，如果车子的贷款未付清，要卖车必须先与银行联系。

他指出，如果车贷未还清，而车主卖车，同时对方是在原有车主的名字下继续缴付车贷是一项罪行，可在1967年分期付还法令下被控。罪名成立第一次犯错可被罚款2万5000令吉或坐牢3年或两者兼施。第二次犯错可被罚款5万令吉或坐牢5年或两者兼施。则于涉及的公司，第一次犯错可被罚款10万令吉，第二次犯错罚款25万令吉。