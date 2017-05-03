舍监鞭脚男童截肢案 助理舍监2万保外 国内新闻

（新山3日讯）舍监鞭脚男童截肢案的29岁男助理舍监，今日获法庭允准以2万令吉保释金，签保外出。

今日中午12时15分，嫌犯身穿橙色囚衣并扣上手铐，由2名警员扣押抵达哥打丁宜法庭，半小时后带到法官办公室申请保释。

15分钟后，法官沙拉瓦迪准许嫌犯在刑事程序法典第118条文下，以2万令吉及一名担保人获得保释，但须随时接受警方传召助查。

嫌犯步出法官办公室，神情轻松，面带笑容，同时双手伏地下跪，感谢上苍。

3月24日，11岁男童莫哈末塔奇阿敏被宗教学校助理舍监用黄色水管鞭打后，腿部一直感到疼痛，随后因发烧被接回家，但情况不见好转被送院就医。

上月21日，他被切除双腿膝盖以下部位，并于同月26日下午2时5分逝世。

警方在男童入院治疗期间，援引2001年儿童保护法令第31（1）条文延扣嫌犯4天，并在男童逝世后，再延扣3天，同时改用谋杀条文调查。

嫌犯有犯罪前科，在坐牢期满后，去年起一直在男童就读的私立宗教学校工作。

虐童事件发生后，他已被停职。