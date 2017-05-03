陈国耀：吉希联盟已做好准备 用同一标志对垒国阵 北马新闻

（亚罗士打3日讯）德卡区州议员陈国耀指出，吉打州希望联盟已做好准备来届大选会面对三角战或多角战, 希盟正申请采用同一个标志,以便在来届大选使用希盟旗帜上阵对垒国阵。

他认为,大选将出现三角战或多角战是国阵为分散选票的策略,由行动党、公正党、诚信党、以及土著团结党结盟的希望联盟,届时将协商派候选人上阵。

询及伊斯兰党在吉打州具有影响力的看法,陈国耀说，国家目前面对的问题并非政党、种族或宗教,而是要专注在挽救国家的系统,因此，他相信伊党党员当中也有人会考量国家主要需要关注的问题，例如波各先那国会议员拿督玛夫兹、安南武吉州议员拿督阿米鲁丁、以及古邦罗丹州议员莫哈末纳西尔等。

他坦承，第14届大选行动党面临艰巨挑战以争取马来选民的支持。无论如何，他说，最终将交由选民决定是否想要我国成为全新的马来西亚，各族都能融洽及和谐相处。

选区划分没大改变

德卡区州议员陈国耀表示，第2次的选区划分建议不只没有多大改变，还把德卡选区的1372位选民包括大部份是华裔选民划分出去，同时哥打达鲁阿曼的选民也因此激增77.5%。

他说，根据第1次的选区划分建议，共有13个州选区在选民结构上有变动,然而,根据第2次的选区划分建议，只有4个选区有变动，即哥打达鲁拉曼、彭加兰君乐、古邦罗丹、以及亚罗孟古鲁。

他说，原本属于德卡选区的丹邦巴达（有599选民）及甘术（有773选民）划分去哥打达鲁阿曼选区，而且大部份是华裔选民，至于德卡区的马来选民也因此从之前的56%增加至58.9%,对他而言较为不利。他说，如今德卡区的选民人数已从2万6652人减至2万5280人。

他说，第2次选区划分建议，哥打达鲁阿曼的投票箱从16个增加至25个，选民人数从1万5034人激增至2万6682人，选委会似乎把华裔选民都集中在哥打达鲁阿曼州选区。

他说，原本属于古邦罗丹州选区的柏冷巴（1516选民）、苏丹巴丽莎园（2559选民）、以及玛烈园（1127选民），一共5202名选民已被移至哥打达鲁阿曼选区。

此外，他说，原属亚罗孟古鲁州选区的美美园也转移至哥打达鲁阿曼选区。