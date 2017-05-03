网络霸凌受害者会自杀 蔡义来：须为涉及行为负责 北马新闻

(威南3日讯)槟州总警长拿督威拉蔡义来总监说，网络霸凌（Cyber Bully）造成的伤害，甚至会导致自杀事件发生，青少年如涉及必须为自己的行为负责。

他说，无可否认的，现今社会的青少年都很聪明，但心智上还未成熟，因此遵守纪律对他们来说是非常重要的，除了避免涉入不良活动，也会懂得尊重他人。在这方面校内团体可以扮演重要的角色。

他说，在他上任以来，虽然没有接获学生涉及罪案的投报，不过，常有学生间摩擦事件，所以，他希望学生之间一定要有团结的精神，以促进各族间的和谐共处及互相交流社会资讯，才能避免误解事件的发生。

他今日出席走入校园灌输反罪案意识活动上在致词时这么表示表示。这项活动是在威南打昔珍珠城中学举办，由槟州教育局、槟州警方、大马防范罪案基金会联办。打昔珍珠城中学是槟州首间团结中学，也是国内的第4间，活动获邻近约150名学生参与。

各族学生应互相尊重

拿督威拉蔡义来说，他上小学的时候，是校内唯一的华裔生，但在校内没有被排挤，反让他能在互相尊重的环境下学习。所以他希望各族学生，在学校里应该互相往来，而不是只在自己族群间活动，这将无法互取各管道的资讯，会很容易被有心人企图侵入及破坏和谐。

蔡义来也劝请男女中学生要对自己的行为负责，尤其在涉及性行为方面，即使是你情我愿，一旦被投报还是会在强奸罪刑上被提控。

他也指出，在70年代，一所学校如发现学生涉及毒品或怀孕都会成为课题，造成轰动。而学生涉毒品案在2015年有439宗，及2016年有446宗，这些都需要校方、家长给予关注。