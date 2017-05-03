要求乘客分担行李重量遭拒 土国男乘客诈弹引惊魂 北马新闻

(亚罗士打3日讯)一句气话惹祸！

一对土耳其男女乘客在办理登机手续时，因行李超重，要求旁边乘客一起秤行李分担重量，结果遭拒，男乘客一气之下，随口说出其行李内有炸弹的气话，导致吉北甲抛峇底苏丹阿都哈林机场进入紧张状态，机场消防队、全体保安、警察及消拯人员都为“诈弹”而白忙一场。

这起“炸弹”惊魂是于周二晚约7时50分发生，警方派出拆弹小组前往机场进行4小时的检查后，包括对涉案的2名男女土耳其乘客的行李进行了详细检查，证实行李及机场内并没有发现任何与炸弹相关的爆炸物，只是该名乘客言语上的恐吓。

涉案的土耳其男女分别为23岁及28岁，他们持有合法准证入境大马进行文化工作，原本准备乘搭周二晚9时的飞机往梳邦机场，岂料，却因为一句气话，被禁止进入候机厅，且被警方扣查。

2男女录供后获释

哥打士打县警区主任莫哈末罗兹证实是一宗虚报案件，2名土耳其男女被押返警察局查办后，于今日凌晨约1时获释。

他说，警方是于周二晚约7时50分，接获一名21岁机场女客户服务员的投报指，她接获一名乘客投诉指，一对外籍男女乘客的行李箱内有炸弹，她本身也有向该名男乘客求证到底发生了什么事？后者亲口回应指其行李箱里有炸弹，于是该名客户服务员当场阻止了2名男女乘客办理登机手续，并赶紧通知机场保安。

他指出，警方调查后发现，这对男女乘客是因为不满一名乘客拒绝其要求，而一气之下，随口恐吓对方其行李箱内有炸弹，结果一句气话竟玩出祸来，惹上刑事恐吓之罪。

他表示，警方接获投报后封锁现场，并派出吉州警察总部拆弹组专家展开调查，机场消防队、消拯人员以及救护车也赶到现场，在距离机场的300公尺外驻守，随时候命。

警方将援引刑事法典第506项刑事恐吓条文，调查此案。

另外，吉州消拯局行动组指挥官菲道斯表示，该局于周二晚10时11分接获投报后，在6分钟内赶抵现场，并在300公尺外准备就绪。

他说，警方拆弹小组调查后，证实机场内并没有发现任何与炸弹相关的爆炸物，消拯局于凌晨12时18分收队。

此外，苏丹阿都哈林机场经理布迪兰里受询时表示，这起事件并没有引起乘客恐慌，该机场一切操作如常，所有班机造原定时间表起飞。