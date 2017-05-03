打枪埔组屋纵火案一女性自首未定罪 谢嘉平：还需附加证据 北马新闻

（槟城3日讯）植物园区州议员谢嘉平律师揭露，近日在打枪埔组屋发生的纵火烧毁13辆摩托车事件中，其中一名女性涉及者已向警方自首，但警方却没有把涉及者“定罪”。

他表示，警方向他解释，根据证据法，即使一个人承认罪状，也不代表相关人士有罪，所以若要证明相关人士有罪，需有附加的证据。

“据我了解，在证据法下，必须提出附加证据以证明一个承认罪状者有罪，是因为有关人士“被迫顶罪”的可能性是存在。

冀警提控纵火者

但是，他希望，警方能够提控纵火者，因为这才能有效制阻类似事件的发生。

他举例，在过去2年内，打枪埔组屋已发生4次纵火事件，而涉及者是纵火烧毁电梯、垃圾槽及摩托车。

他甚至形容打枪埔组屋的纵火事件为“猖獗”。

“居民是担心，纵火事件的发生，可能会导致整栋组屋也被烧毁！”

希望装置更多闭路电视

同时，谢嘉平也希望，槟州房屋局能在打枪埔组屋装置更多的闭路电视，以确保居民的“出入平安”。

他强调，由于其选区拨款都必须获得州政府的通过才能获得，所以他希望负责管理打枪埔组屋的槟州房屋局能进行装置闭路电视。

他指出，打枪埔已装置125架闭路电视，但目前只剩下119台，然，当中只有70架可操作。

“我们是希望在策略性、较为昏暗或破坏份子出没的地点装置闭路电视。”

谢嘉平于周三在槟州房屋委员会主席佳日星行政议员及升旗山国会议员再里尔陪同下，巡视打枪埔组屋时，如此表示。

佳日星：C座组屋3电梯 将陆续完成装置

另一方面，佳日星指出，打枪埔C座组屋3架电梯分别于2016年7月、11月21日及23日烧毁后，槟州房屋局已获批准立即更换其中一台电梯。

“而已批准更换的电梯较后在去年12月30日完成装置及操作。”

他说，目前另2架新电梯已运抵槟城，并且也置放在大山脚的仓库中，预料其中一台于下周（5月8日）即可开始装置及料在5月26日完成装置；另一台则将在第2台完成装置后开始装置，并预料于6月中完成装置。

他指出，装置新电梯前，必须拆除旧电梯，目前有关拆除的工作经已完成。

拟更新Ｄ、Ｈ及Ｆ座电梯

另一方面，佳日星表示，目前，槟州房屋局也正在进行更新打枪埔Ｄ及Ｈ座组屋电梯，这2项计划是由公共工程局监督展开，其中D座组屋电梯预料于本月中开始装置，于8月21日完成装置，H座组屋电梯预料于8月6日开始装置，于10月2日完成装置。

他指出，Ｆ座组屋也正计划更新，但至今为止，有关计划只是在鉴定中，未有进一步的行动。

他补充，自2010年，槟州房屋局在7个政府房屋计划的维修开支，合共2800万令吉。