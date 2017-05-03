林冠英：西洋棋公会保证 槟棋赛不设衣着规范 北马新闻

（槟城3日讯）全国学生西洋棋比赛的12岁女童及膝裙事件，连美国主流报章均有报道。槟州首长林冠英以槟州西洋棋公会保证，槟州赛事只要衣着得体、不设其他限制，呼吁各地棋手放心到槟参赛。

“2017年全国学生西洋棋比赛”掀风波，是因12岁女棋手的教练高绍甘达在脸书撰文，12岁女童在比赛过程遭当局指控其及膝裙“诱人”，最终被迫退赛。

槟州西洋棋公会会长李友义周三出席光大记者会，强调该公会长久以来举办的赛事中，就算举办了逾30年的赛事，都未曾订立衣着规范，只要穿着整齐得体、不穿拖鞋，一切即可。

他指出，公会举办的其中一项重要西洋棋赛事是“槟州国际西洋棋公开赛”，过去以来均获世界17至18个国家棋手参与。在前述的赛事中，公会也以整齐得体，作为穿着标准而已。

不过，他也举例过去一些如教育部举办的全国学生赛事，也有设衣着标准要求，如男学生棋手，一定要穿长裤。所以设定衣着标准并非不可，前提是需赛前通知。

“2017年在伊朗举行的女子西洋棋公开赛，当局赛前便要求参与的女棋手，需戴上女穆斯林戴的头巾。但这引起一些女棋手如美国棋手不满而退赛，但比赛最终也顺利进行。”

他说，过去以来，一项赛事如设有衣着规范守则，有必要在赛前列明，知会所有棋手，从来不曾成为课题。

外国报道留负面印象

槟首长林冠英则表示，州政府获得公会保证槟州赛事不设服装限制，只求穿着得体感欣慰。

他指出，事件及膝裙风波爆发后，英国广播公司（BBC）和美国《华盛顿邮报》、《纽约时报》等均有报道，再次让人对大马留有负面印象。

他强调，自己虽非棋手，但也会下西洋棋，下棋时更讲究专心于棋盘游走、是智力之战，而非看对手穿着。

“槟州西洋棋公会保证不制定棋手服装规范，各地棋手就可以安心来参赛了。”

澄清女童是自愿退赛

大马西洋棋协会4月30日发文告澄清，女童是自愿退赛，非当局强迫，协会也捍卫本身有权为比赛制定衣着规范。

另外，比赛的赛事总监苏菲安也辩称本身不曾在赛事时见到女童，强烈否认自己曾说12岁女棋手衣着诱人。

出席者有槟州青年与体育委员会主席章瑛、槟州西洋棋公会副主席陈永祥和财政蔡郁章。

林冠英续抨击陈德钦

槟首长林冠英紧咬马华槟州联委会主席拿督陈德钦不放，抨击后者不愿回应本身玩弄敏感种族课题，甚至选择忽略州政府执政以来，拨款予华校和淡米尔学校的约8500万令吉。

“陈德钦面对媒体时，不回应但也没否认，他说过州政府拿华人的票，却帮助马来人的种族言论。

林冠英于5月1日在光大举行的“时事课题说明会”上，高举印有陈德钦肖像的简报，直斥其发表的“（行动党）拿华人的票，帮得却是马来人，最终是华人吃亏”的言论，充满种族意味。

陈德钦接受要求回应林冠英的斥责，只说不愿置评，且让对方唱独角戏。

林冠英说，州政府政策是协助全民的，陈德钦刻意忽视当局给华校和独中拨款，相较于前朝政府的“零拨款”。

他承认，州政府执政以来对伊斯兰事务的拨款，是比前朝多约100%。他反问，拨款伊教事务是否有错？假设没错，为何巫统和伊党却对马华发表种族言论而噤声？

“现在，马华面向华社时攻击州政府反华人。巫统和现在的伊党，则攻击我们反马来人、反伊教，根本是玩双面手段。”

他也批评伊党，是不诚实和极端政党，与国阵一起玩双面手段，对陈的种族言论沉默。

因此，州政府要让华社和巫裔社会了解，州政府正被国阵和伊党的双面言论夹击。