弃核电开发再生能源 槟政府以德国为榜样 北马新闻

（槟城3日讯）德国计划在2023年全面停止使用核能发电，并开发再生能源，槟州首席部长林冠英表示，州政府将以德国做榜样。

林冠英周二晚出席德国再生能源科技展开幕礼时说，核能发电的安全及长期性有效处理核废料的问题未能解决，而且很多发展国家计划停止使用核能发电。“同时，德国政府投资再生能源，成功减少使用核发电，从2010年的10.9%减少至2016年的6.9%。”

他说，我国中央政府在2010年即提要有计划承建两座核电厂，但是州政府坚决反对，更何况日本及德国已经减少依赖核发电的时刻，我国才准备承建核电厂呢？

他说，州政府从2010年开始放眼成为“清洁、绿化、安全、健康及快乐”州属，实行多项绿化活动，包括减少使用塑料袋、计划在2020年所有政府部门达标成为绿色办公室，以及地方政府将更换所有路灯为LED灯泡。

他说，槟州回收率达32%，比全国的10.5%还高，不过州政府计划将槟州回收率在2020年达到40%。此外，德国驻马大使馆经济、贸易及环境事务专员詹斯说，这科技展将会巡回30个国家，而在大马是在吉隆坡及槟城主办。

他说，这展览主要给大家知道再生能源的重要性，而且德国政府非常注重再生能源，甚至拨巨资推动这项计划。

“在2050年，德国政府计划80%是使用再生能源。”

他说，这展览将带来最新科技发展，让大家能通过这展览更了解再生能源。

较后，林冠英、詹斯及德国驻槟领事拿督汉斯受邀主持开幕剪彩仪式。再生能源科技展从即日起至5月7日在叶祖意大厦举行。