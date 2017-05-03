【大山脚登米盖路行动党大会】黄毅勇冀选委会 速推行选民自动登记 北马新闻

（大山脚3日讯）大山脚行动党登米盖路支部于日前召开一年一度的党员大会，共有11位党员出席，大会议长是大山脚区国会议员沈志强。

登米盖路支部主席黄毅勇致词时表示感谢党员在去年，协助支部成功主办两场新选民登记活动。

他强调，登记新选民是非常重要的工作，因为我国目前还有超过400万人未登记，这是对民主的一大讽刺。

他希望选举委员会能尽快推行选民自动登记的政策，就能一劳永逸解决400万人未登记成选民的问题。

沈志强吁备战大选

大会议长沈志强说，第14届大选随时会举行，因此现在就必须展开备战工作，确保行动党能在大选时取胜，继续做槟州政府，为人民谋福利。

他说，根据所取得的最新资料，敦马哈迪的团结党已经在马来人选区掀起改变热潮，所主办的讲座会出席人数非常踊跃，因此行动党应该配合可能形成的马来人海啸，在下届大选一举攻下布城，实现改朝换代的梦想。

他呼吁党员深入民间，向人民解释州政府推行的种种惠民政策，让人民了解。正所谓得民心者得天下，党员有义务和责任向人民传递正确的资讯，以免人民受反对党误导。

登米盖路支部的2017-2018年新届委员会，也在没有竞争下顺利产生。

以下为新届委员会名单：主席：黄毅勇；副主席：温维安；秘书：胡智胜；副秘书：陈国华；财政：李顺发；宣传秘书：古纳巴兰；妇女事务秘书：郑爱玲；委员：张训竟、黄进成；查账：陈赛娥、苏海米。