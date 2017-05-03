【金钱游戏陷阱】李宗圣爸爸报案 儿子沒转移3亿资金 北马新闻

（槟城3日讯）JJPTR创办人李宗圣的父亲李典财报警，指称网传他与儿子李宗圣并没以支票将3亿令吉资金转移至香港名下的户头；李宗圣扬言若媒体不澄清，将诉讼相关的单位。

针对网传李宗圣与父亲李典财，以支票将资金转移至其香港名下户头事件，李典财已在柔佛报警。“原来是这样”脸书专页于周二发布一组微信截图显示，有一个疑似香港地下钱庄的人士与李宗圣对话，内容提及转移资金。

该帖文也贴出2张照片，共有6张4月25日的香港支票，这些支票划线抬头各有3张分别是写着李宗圣和李典财的名字，每一张支票是600万港币。这组照片也引起媒体关注跟进，随后媒体在同一天也引述了李宗圣发帖否认的消息。

据JJPTR总部职员告知记者指，李宗圣今日致电告知，强调并无做出转移资金的举动，对于媒体的报道感到不满，并要媒体作出澄清，否则将采取法律行动告媒体单位。李典财在报案纸的内容强调，他并没转移高达3亿令吉资金转移至其名下户头，同时强调从未接触过在报道里所指的支票，但却看到有媒体报道部分资金转移至其名下，因此他要报案以示清白。