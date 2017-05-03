解救槟城福建话 如是我刎

文：董恪宁

语言的演绎，谁都知道，当然不是一成不变的。随着时代的变迁，社会的转折，文字书写之内涵，也自然而然地起了不同的变化。因为地方族群原有的口音，还会形成独特的南腔北调。

槟城福建话，也不例外，特色所在，其实也正是长年累月之后，语言陆陆续续熔炉演化之结果。除了固有的闽南语为基础，这里的福建话另外糅合了不少的马来语和英语。Wiki上说，甚至带有潮州话、广东话、泰米尔语以及少量的泰语。

因为自成一格，别有情趣，相关槟城福建话之研究，晚近也在学术上大放光彩。penanghokkien.com不但设有专业教程，教学庇能福建话拼音，同时提供了输入的辅助，方便苹果和微软平台上的打字。

早前双威大学英文研究中心前讲师陈秀荫历经五年的编辑，出版了《槟城福建话-英文字典》。此外，澳洲国立大学亚太研究院历史系学者凯瑟琳·赤文（Catherine Churchman）博士透露，也正在着手整理一部福建语字典。

尽管这样，陈秀荫报告，2011年一项调查研究发现，为数槟城800名中学生，只有42%是以福建话为主要语言。他们当中，多达七成只有和祖父母交谈，才说福建话。

了解这个背景，也就难怪执导首部槟城福建话电影《海墘新路》，导演苏忠兴感慨：当初前来试镜的槟城小朋友逾百人，发现超过半数不会说福建话，有些只能说几句简单的对话，让他深感惊讶。

唯有主角Sunny童年的郭志利不但演技了得，也是少数可以说得一口流利槟城福建话的小演员。但是，据此比率推算，再过一代人，恐怕低于四分之一的新世代懂得方言了。

凯瑟琳博士前不久接受《马来邮报》专访之预测，也是这样：估计槟城福建话会在40年之内崩盘，消失人间。是耶，非耶，总而言之，槟城福建话的存亡，确实岌岌可危了。

何解？记得云惟利博士曾经解说，此事其实攸关学校教学媒介的转圜。这么一来，方言的版图只局限在家庭的范围。但是，新一代的父母，多以华语沟通，长年累月，方言的应用和流通自然日趋式微。

槟城当下面对的处境，亦然如此。遵照国家教育部制定的标准课程纲要，不论华小、国中、独中，乃至大学殿堂里的中文、汉语、国学的科系，一律都以华语教授。学生的方言水平也就可想而知了。

顾及了这些近忧远虑，解救槟城福建话，显然远比解决普通人的财务来得紧要。为此缘故，我等理当集思广益，思虑十万火急成立JJ同盟，广招会员，一起拯救文化之传承。

凡入会者，初等会员皆需掌握100句福建话，每30天，增加20%；懂得500句者，晋级JJ2，累计1000句，则可升格JJ3，则槟城福建话必然可以东山再起，马上翻身。可惜，语言的解救，难度甚于李宗圣成立JJPTR之宏旨。

纵然身怀1000句的槟城福建话，实质也不足够。州政府的当权在位的领导有心维系历史之遗迹，固必想到这点，不要老只看到硬体的建筑，软件的开发；他们也该下定决心，赶紧新制政策，多为地方语言的发展和弘扬着想。