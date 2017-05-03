建筑和银行股涨势持续 惟需注意趁高套利 经济新闻

（吉隆坡3日讯）股市分析员指出，尽管今年迄今市场走高，但建筑和银行股涨势仍将持续。惟需注意市场趁高套利，因为5月通常会出现调整。

Etiqa Insurance and Takaful研究主管吴保云向《The Edge》财经日报表示：“我们内部目前增持银行和建筑领域股项。”

不过，他说，对于银行业的正面评级可能在5月会改变，这取决于市场走势以及银行首季的业绩表现。

虽然对银行和建筑业持乐观态度，但他强调，目前的投资策略是逐步从市场涨势中套利。

“我认为在涨势可以持续之前，会有一个回调。”

今年首4个月，富时隆综指上升7.7%，报1768.06点，而富时小型股指数攀20%，至17661.72点。

同期，大马交易所建筑指数上涨19.5%，挂340.03点，而金融指数扬13.3%，报16301.17点。

Areca资本总执行长黄德明同意，市场近期可能出现调整。

“在企业盈利方面仍有一些表现余地。话虽如此，在过去4个月里，一些中小资本股涨了不少。但从指数来看，涨幅仍是个位数。所以，我不认为会有大回调。中小资本股有一定的调整空间。”

他表示，季度盈利将成为决定市场调整幅度的关键因素。

“季度财报非常重要。这个即将到来的财报季节将表明盈利是否从上个季度回升。如果出现上升趋势，我认为只会轻微回调。今年下半年盈利会更好。”

“但是，5月份可能会出现调整。”

黄德明表示，他的首选领域是银行和科技股。

“当贷款增长伴随全球经济增长回暖，且去年低基数效应，我认为银行盈利将会回升。去年出现一些减值，今年则不太可能再现（相同幅度）。所有这些都意味着良好的表现。”

他指出，虽然银行股的股价可能已高涨，但从一年的角度来看，与历史价格相比，目前以合理估值来交易。

至于科技领域，他称，出口数据改善，显示科技股的前景更乐观。马交所科技指数今年劲扬48.8%至32.85点。

黄德明说，当市场继续上涨，消费股可能不再是首选。投资者可能转向其他股项。他补充，一些消费股已自过去几年上涨相当多。

Mercury证券研究主管谭明子表示，市场情绪依然看涨，尤其是机构基金经理。

他说，只要美国和区域市场持续看涨，大马股市将保持强劲。

“我个人认为，基础设施股会表现不错。我在着眼于市值低于10亿令吉的股票。”

他补充，短期来看，科技股和出现并购或其他企业活动消息的股项可能吸引投资者目光。

“从长远来看，我认为原产品将是一个好的选择。石油与天然气、原棕油，甚至是黄金相关股将得益于原产品回弹。”

由于企业盈利增长更优，MIDF研究将马股年底目标定为1830点。

该研究机构于上周五在报告中指出：“尽管令吉受压，且地缘政治不明朗，然而2017年的盈利增长预计会走强。”