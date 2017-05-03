令吉涨至4.3170兑1美元

（吉隆坡3日讯）今日大马汇市，令吉兑美元汇价续升值，以及兑其它主要货币也全面趋稳。

令吉兑美元闭市时报4.3170/3210，较昨日之4.3260/3300升值。开市时，1美元兑4.3100/ 3140。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1015/1055趋稳至3.0922/0970、兑每百日圆由3.8539/8585走强至3.8473/8518、兑欧元由4.7227/7279增值至4.7094/7142，以及兑英镑由5.5827/5896趋稳至5.5728/5788。

交易员表示，令吉兑美元汇价进一步走强，主要是因为越来越多投资者把他们的资金用来购买包括令吉在内的新兴市场货币。

不过，国际原油价格大幅度下跌，以及在美联储货币政策会议结果公布之前，投资者持谨慎态度，抑制了令吉的升势。

另外，中国外汇交易中心公布，5月3日人民币兑美元汇率中间价报6.8892，较前一交易日上涨64个基点。此外，1美元兑6.8892人民币、1欧元兑7.5348人民币、100日圆兑6.1538人民币、1港元兑0.88538人民币、1英镑兑8.9182人民币、1新加坡元兑4.9471人民币以及1人民币兑0.62732令吉。