受油气业低迷打击 华商机构大幅转亏 经济新闻

（吉隆坡3日讯）综合能源基建集团华商机构有限公司（WASEONG，5142，工业产品组）加入石油和天然气业者遭受打击的名单，它在2016财政年度招致2亿1858万令吉的税前亏损。

去年，该集团录得3570万令吉的税前利润。

华商机构在致函马交所的文件中称，营业额由前期的18亿3000万令吉跌30.6％至12亿7000万令吉。

它说：“在2016财政年，石油和天然气市场低迷导致整体收入下降（单在石油和天然气业务的收入就减少逾50%）。”

该集团称，这同时确认了在租赁建筑物、厂房和设备方面的8950万令吉减值亏损，这导致该业务在上述期间录得亏损。

此外，华商机构表示，可再生能源业务的收入和税前利润均有所下降，原因是获得较少的合约，以及加工设备和锅炉的赚幅下降。

在2016年第4季度中，它的税前亏损按年从1701万令吉严重地恶化至1亿9447万令吉。

至于营业额则由之前的4亿4809万令吉下滑至3亿3021万令吉。

然而，展望未来，凭着现有订单，以及显著的拨备和减值已办妥了，该集团有望在2017财政年度恢复获利。

华商机构的合约订单总值高达35亿1000万令吉，当中的32亿8000万令吉属于石油和天然气部门、1亿6580万令吉属于可再生能源部门，以及6340万令吉属于工业贸易和服务部门。