等待美联储会议结果 美股小起 纳指再创新高 经济新闻

（纽约3日电）周二美国股市小幅攀高，纳指再创历来新高与闭市最高纪录。但在美联储货币政策会议结果公布之前，市场情绪谨慎。投资者也在等待苹果公司等大企业公布业绩。

道琼斯工业指数闭市涨36.43点或0.17%至20949.89点；标准普尔500指数微升2.83点或0.12%至2391.17点；纳斯达克综合指数起3.77点或0.06%至6095.37点。纳指最高上涨至6102.72点，再创历来最高纪录。

美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议，将在美东时间周三下午2时公布会议声明。

市场普遍预期该央行将会维持利率不变，分析师将特别留意此次会议中联储官员就有关美国经济状况的评价。上周五公布的经济数据表明美国第一季经济增长0.7%，为3年来的最低水平。

美国市值最大的苹果公司在周二股市闭市后公布财报，投资者最关注的一个重要数据是iPhone的销售数据。

苹果公司大多数盈利来自iPhone销售，即使其销量达到市场预期的5200万部，但也不比去年同期的5100万部高得很多。

苹果周二闭市后宣布，将股息上调10.5%，其每年的派息总额将达132亿2000万美元。这意味着仅就股息而言，苹果已成为全球上市公司中对股东最慷慨的一家。

该公司的财报显示，第2季盈利与营收不及市场预期。尽管如此，苹果仍宣布将季度股息从每股57美仙增至63美仙，并宣布将股票回购计划的规模增加350亿美元，到2019年3月底之前总计将投入2100亿美元回购股票。

苹果之所以能够对股东如此慷慨，是建立在该公司坐拥2568亿美元现金的基础上。

本周二，AMD是标准普尔500指数成分股中跌幅最大的股票，猛跌超过24%至10.32美元。尽管其第一季净营收同比增长18%至9亿8400万美元，但仍低于分析师平均预期的9亿8450万美元。

AMD第一季亏损为7300万美元或每股8美仙，而去年同期为亏损1亿800万美元或每股14美仙。这一亏损多过华尔街平均预期的每股7美仙。

欧股普遍上涨

周二欧洲股市普遍上涨，因受到一连串利好消息之激励。

希腊同意与国际贷款方达成救援协议、良好的企业业绩，以及制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲，带动欧洲股市周二在5月的首个交易日闭市在20个月高位。

泛欧斯托克600指数闭市起0.75%而叩至2015年8月来最高位。

英国股市的富时100指数闭市上涨46.11点或0.64%而至7250.05点；法国股市的CAC 40指数闭市起36.82点或0.7%而至5304.15点；德国股市的DAX 30指数升69.89点或0.7%而至12507.90点。