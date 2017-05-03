本报移交10万医药费 吴爱玲：谢谢让我活着 国内新闻

（吉隆坡3日讯）不幸被诊断患上先天性红细胞生成异常性贫血症的吴爱玲，原以为生命很快会走到尽头，自去年公开向大众筹款后，获得许多人踊跃捐献，筹获10万令吉医药费，她无限感谢大家的帮忙，让她有活着的机会。

她表示，非常感谢社会大众的慷慨解囊，让她有机会重生，并承诺会努力康复，坚强面对未来的日子。

孝顺的她，康复后最想做的事情就是帮忙外婆卖猪肠粉，不让外婆劳累，她也想赶快回到校园上学，努力读书，长大后做个有用的人，报答外婆的养育之恩。

从小与妹妹在孤儿院长大，直到近几年才和外婆何秀梅同住，外婆对她来说是非常重要的人，在她住院期间，外婆几乎每天都待在医院陪她，但硬邦邦的床让外婆睡得整身酸痛。然而，为了能够好好照顾爱玲，何秀梅不辞劳苦。

除了要在医院照顾爱玲，家里还有残疾的儿子和孙女需要照顾，这一路走来，可以说是坎坷，家里贫穷，为了养活家人，她任劳任怨，天还未亮就出门准备开档做生意，一手撑起整头家。

对爱玲来说，外婆就像妈妈，关系密不可分，唯有照顾好自己，赶快康复，才能让外婆放心。

“我很感谢大家愿意帮助我，捐钱给我治疗，要不是有你们的捐款，我想我也不会成功动手术。”

何秀梅也感激社会大众的帮助，让孙女能够渡过这次难关，她现在只想爱玲赶快好起来，健健康康。

“希望他们能够发愤图强，长大做个好人，帮助需要帮助的人。”

李杰文：骨髓移植手术情况良好

见证人李杰文则说，很开心见到爱玲的病情好转，也成功动手术，过去为了她，到过不少医院，寻求医生帮忙，也遇到不少难题，幸好最后都能一一解决。

李杰文在过去帮助过不少病患筹款，吴爱玲的案例是其中之一，在吴爱玲欲进行移植手术前，他也面对很大的挑战，就是需要找20名血小板捐献者，在几经辛苦下，终于找到16名捐献者。

“我很感谢他们，他们为了可以顺利进行捐献血小板，有些整个月都忍着不喝酒或是减少吃肉，展现他们的爱心，他们和爱玲毫无关系，但却愿意帮助她，这让我们都很感动。”

吴爱玲是在3月27日进院接受治疗，4月6日进行骨髓移植手术，目前情况良好，但时常会短暂失忆，有时耳朵疼痛，相信这是手术后的影响，目前血小板仍起伏不定，待稳定后，便可出院，出院后需要静养一段时日，预计明年就可返回校园上课，但还胥视情况而定。

《光华日报》记者于今日周二（2日）特别前往医院探访吴爱玲，也把10万令吉支票移交给何秀梅，用作医药费用途。