曾叹“离死亡不远” 李连杰重出江湖 娱乐新闻

据台湾自由时报报道。54岁的“功夫皇帝”李连杰近年苦于被甲状腺亢进折磨，先前曾坦然表示“我有病，我很痛，我在积极面对，但是我真的没有坐轮椅。”近年也因此减少演出。但最近因中国搏击选手徐晓冬口出狂言，放话要挑战各大派，让李连杰也忍不住发声了。

（北京3日讯）被称为“格斗狂人”的中国搏击选手徐晓冬，4月27日晚间在成都不到10秒便将太极大师魏雷KO倒地。影片随即在网上疯传，除了对武坛大震荡，更引发对太极拳是否具备中国传统武术实战价值的讨论。徐晓冬更指李小龙不过是业余高手，更宣布15天内要打遍各大掌门，电影般的情节竟在现实中上演。

拍片力挺武术家

曾演出《太极张三丰》、本身也对太极拳有极高研究的李连杰，也忍不住拍片表态，支持太极再战徐晓冬，更呼吁大家要继续关注太极拳。近年深受甲状腺亢进折磨的他，因心跳会异常快速，无法进行剧烈运动，除了出席慈善活动，也很少公开露面。这次为了“武林纷争”，也逼得功夫皇帝重出江湖喊话，拍影片力挺武术家。

影片中李连杰的病情似乎有好转，尤其甲状腺亢进容易造成“凸眼”的情况也消失。他还在微博上传了探访武术界的照片，看来他长期休息真的有助身体维持健康。

一度惊现憔悴老态

刚过54岁生日的李连杰，近年来投身公益、潜心修佛，去年12月竟有中国媒体以“李连杰近况令人心碎”为标题，疯传他到某寺庙参拜照片，当时他虽然满脸笑容，不过两鬓斑白、面容沧桑，外貌像是70几岁老头。

据调查，李连杰2013年被诊断出甲状腺亢进，服用药物导致面部浮肿，身材发福，心脏也出问题，加上脊椎与腿部旧伤，让他一度感慨“离死亡不远了”。