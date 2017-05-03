“父母不可能说谎” 孔刘证实是孔子后代 娱乐新闻

（台北3日讯）据台湾自由时报报道。孔刘因韩剧《鬼怪》人气暴涨，日前赴台办见面会，吸引大批粉丝争相目睹，而他之前也被起底是“至圣先师”孔子的后代，对此他笑说：“父母应该不可能跟我说谎。”亲口证实此事。

孔刘的祖先是曲阜孔氏，而他是孔子的第79代世孙，是《孔子世家谱》所收录的唯一海外支派，而曾和他合作《饼干老师星星糖》的孔晓振，则是第81代后人，在辈分上他算是孔晓振的祖父辈，他接受《自由时报》专访时，除了亲口证实这件事，也对于能身为学者的后代感到很自豪。

至于他和孔晓振比起亲戚关系，更像是同事或朋友，两人不仅同公司年纪相当，私下也常常见面，他表示对方在演技或是私下，都给予他很大帮助。

李栋旭袭港隔空打气 千名粉丝塞爆商场

据台湾苹果日报报道。另外，李栋旭以《鬼怪》的“地狱使者”人气暴涨，他昨抵达香港，为今晚举行的见面会暖身，下午则在apm百货举办记者会，吸引逾千名粉丝及路人围观。好搭档孔刘上周五在记者会上替他宣传台湾见面会，他昨在香港也不忘“报答”孔刘，喊话：“过几天鬼怪就要来了！届时也请大家多多支持他！”