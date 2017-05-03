朴有天改婚礼场地急奔丧 豪门未婚妻逞口舌惨被告 娱乐新闻

（首尔3日讯）据台湾苹果日报报道。韩国男团“JYJ”30岁成员朴有天日前洗刷性侵罪名，上月传出9月将在首尔新罗酒店举行婚礼，娶回28岁的“南阳乳业”千金黄荷娜，但《TV REPORT》昨报道，他的粉丝不断向酒店询问婚礼事宜，让小俩口不堪其扰，上月底紧急取消预约，预计转往江南的某处婚宴场地。而他的未婚妻昨爆出因散布谣言，被人气部落客H女提告，遭到检方起诉。

黄荷娜上个月因婚讯曝光在IG大爆走，第一时间否认有男友，随后又晒米奇米妮接吻照默认朴有天，遭讽“不知演哪出”。她的争议没停过，《THE FACT》

昨报道，她因逞口舌之快，去年8月打电话向金姓友人爆料，称H女是争议网站“江南patch”的营运者，更指控对方涉嫌诈欺案，恶意散布不实讯息，H女愤而提告，首尔中央地检署上月20日以妨碍名誉罪嫌起诉黄荷娜。

目前正在江南区公所（江南区厅）服役的朴有天，昨传出外婆过世，他一下班就赶到忠清南道的殡仪馆，陪妈妈一起守丧，他预计8月26日退伍。