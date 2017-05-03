【甲洞人版主跳楼】迟收到的生日礼物！为次女丈夫准备

（吉隆坡3日讯）迟收到的生日礼物！

《甲洞人》版主跳楼自尽跟进事件，死者曾雪婷案发当天前，除了为次女购买的芭比娃娃偶，也为同一天生日的丈夫，准备了玩具当作生日礼物。

不过，死者丈夫没有到场，这份礼物却是在死者好友黄群英于死者的灵前，亲自把这份礼物，交给现身到灵堂的死者丈夫。

黄群英星期三说，在她将礼物交给死者丈夫，要求对方好好看顾雪婷4名子女时，对方承诺此事。

40岁的黄群英与曾雪婷是莫逆之交，在约一年前通过“甲洞人”的活动上接触，更一起参加甲洞人发起的新春期间协助维持银行治安志工服务，在发现银行抢劫事件时第一时间吹哨拉响警报。

黄群英说，曾雪婷很爱其丈夫，不喜欢有人在背后说他老公的坏话，否则可能翻脸；同样的，丈夫也爱着曾雪婷，可是对方可能爱错方式，比如雪婷性格开朗，不喜被约缚，而他老公占有欲强，对雪婷其在外的活动有一定的限制。

她指雪婷很感性，是非黑白分明，热心于社会公益活动，由于她与雪婷性格一样，双方最好成为好姐妹，成为雪婷的知已，有事一定找群英。

自雪婷多次尝试轻生后，群英约在上月起，即开始改变手机晚上关机的习惯，她说晚上充电时手机都会关上，可是由于雪婷在两、三周前情绪很低落，因为担心对方会做傻事，所以晚上手机不敢关，即使早上一觉醒来，也会察看手机有无来自雪婷的任何讯息。

她承认雪婷心中有万万结，她只能成为对方的聆听者，希望能开导对方。

对于雪婷的轻生，她说这是她最担心的事，对于无能帮助雪婷她感到心中丝丝的痛。

她说，很多人对雪婷的轻生不解，都将矛头指向其丈夫，反之她说很多人不解其实雪婷面对严重的情绪问题。所以对于一些网友在网络上的留言，她希望网友能体谅雪婷面对的挣扎。

她说有劝过雪婷打消离婚念头，“那是雪婷的决定，他丈夫不希望结束这段感情”。

另一方面，死者丈夫拒绝接受受访。