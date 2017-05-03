要求高薪雇主只给低薪 祝郁盈:毕业就是失业 国内新闻

有云道，毕业就是失业，作为职场新鲜人，高薪要求难如愿。

祝郁盈：雇主不愿支付高薪。

（万宜3日讯）职场新鲜人提出的薪金待遇过高，雇主愿意支付的薪金却过低，就业率分水岭该怎么减？

就业坊大马区经理祝郁盈指出，目前就业率的实际情况出现分水岭，分别是毕业生要求过高薪金，而雇主继续支付低薪。

她说，一般的私人界，愿意支付2200令吉底薪，技术人员如资讯科技或工程师，是从2400至2500令吉起跳。

“很多时候，职场新鲜人要求3000令吉薪金待遇，雇主却不愿这么做，导致分水岭扩大。”

她今日在国立大学出席该机构举办的活动后，如此对媒体指出。出席者包括高等教育部部长拿督叶娟呈及国大校长拿督斯里诺阿兹兰教授。

祝郁盈引述该机构在3年前的调查报告说，超过60%的毕业生将薪金要求设在3500令吉，不过今年的调查发现大幅度滑落，只有35%者设在3000令吉或以上。

虽然如此，她指出，在有关35%的受访者中，只有2%获聘，显示仍有大批雇主不愿支付高薪。

她认为，要解决有关问题，应从毕业生和雇主们下手，确保薪金指标符合现实，否则优秀的毕业生将选择离马出国。

她也说，期待获得高薪的新鲜人，并不了解市场薪金的指标。

她透露，这些人不甚了解应征领域的市场薪金，其实有很多人即使有2至3年的工作经验，提出的薪金要求仍比这些新鲜人还低。

诺阿兹兰教授指出，就经济角度而言，3.5%的失业率是等同于全民就业的情况。

他说，没有一个国家可以达到0%失业率，所以,经济学家会将3%至3.5%的失业率，视作全民就业。

他也说，任何人在寻找工作时的考量是因生活成本提高、寻找更好的工作地点或环境，可是生活成本和通货膨胀不该相提并论。

“一定要区分通货膨胀和生活成本两者，我国就像日本，通膨指数低但生活成本高。当大家看到工作需求和薪金待遇提高，可是将他们平均化，就可看到职场新鲜人的待遇其实很低。”

诺阿兹兰也是国行货币政策委员会的外部成员，逾20年前就在大学担任讲师，展开职业生涯，也曾效劳于国家经济咨询理事会（NEAC）。

因此，他以经济学者的角度分析，大学毕业生的就业率提高，不能责怪学校机构，因为我国的教育普及，几乎人人都可以接受教育。

叶娟呈认为，技职科系的毕业生比较容易找到工作，是因为拥有的一技之长符合市场需求。

她说，去年展开的调查显示，23万8000名毕业生中，77.3%的政府大学毕业生顺利获聘，技职或理工学院的学生获聘率有90.7%，社区学院也有97.2%。

“整体获聘率为77.3%，技职科的学生比较容易找到工作，因为有一技之长，同时领域需求大。不过，和2015年相比，已减少至1%多。”

她以过去在技职学校担任校长的经验为例，由于工业领域的需求，许多车厂、工厂或电路厂商主动联络学校，希望介绍学生在毕业后就职。