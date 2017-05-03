【芽笼双人坠楼案】女死者半裸坠楼 身上伤痕累疑遭夫暴打 国际新闻

（新加坡2日讯）女死者仅穿内裤，半裸坠楼，死后被发现身上伤痕累，相信曾遭丈夫暴打！

此间媒体周一报道，在芽笼32巷Silverscape公寓发生一起惊人坠楼案。一对结婚10年、最近正在办离婚的怨偶，周日(30日)一前一后从8楼坠下惨死，两个分别只有8岁和3岁的儿子，瞬间成孤儿。

坠楼惨死的怨偶，是43岁的丈夫张天腾和31岁的黎氏秋庄。后者来自越南，已是此间居民。

周一，男女死者的家属先后出现殓尸房，男方的妹妹和两名友人当天就顺利把遗体领出；唯独女死者遗体被领出之前有变数，调查官突然不允许家属领尸，让家属大感不解。

然而，据此间媒体了解，女死者的遗体最后一刻被“扣”，不被允许领走，主要是因为女死者身上被发现伤痕累累，当中有不少伤势与从高处飞坠的伤势不符，因此必须解剖，进行更进一步的化验。

这些新发现的伤势，很可能是女死者遭人暴打导致的。这类伤势一般在死后不会立即显现。

周一领不到尸体，女死者的4名亲属今早再度回返殓尸房，但他们不愿多谈。

另一方面，有居民看到，女死者高处坠落时是近乎全裸的，全身上下只穿一条内裤，这使得案件显得疑云重重。

一般相信，两夫妻婚姻亮起红灯，相信是与男死者有暴力倾向有关，女死者或许因为不堪挨打，在忍无可忍之下才提出离婚。（人名译音）

是为躲避家暴逃命而坠楼？还是被人推下楼坠死？越南妻子黎氏秋庄的死因疑点重重。

夫妻坠楼事故发生后，坊间可说众说纷纭，他们猜测，女死者坠楼的可能性有两个。

可能性一：女死者为了躲避家暴，半裸爬出窗口逃命。据此间媒体了解，男死者生前有暴力倾向，女死者或许不堪被打，冒死爬出窗口，以致发生意外从8楼坠下；

可能性二：女死者坠楼前被打，过后被男死者推下楼甚至抛弃下楼。这个可能性并非没有可能，因为男死者身材高大魁梧，女死者则身材娇小，很可能反抗无力，不幸遇害。

坊间对两人先后坠死的原因议论纷纷，至于真相如何，还有待警方完成调查之后才会水落石出。