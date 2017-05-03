忆嘉平：投笔从政·人生转折

1982年是我和嘉平两人人生极为重大的转折点。4月份我弃笔从政，中选为槟州丹绒区的国会议员。（见专栏第8篇概述）几个月后，儿子淯程出世，我们初为父母。但不幸的是她母亲朱月华校长却在我竞选期间往生。

其实当时身怀六甲的嘉平极不同意我突如其来地决定从政参选。这是因为她虽然了解和支持我对国家和族群的关心，但仍憧憬着在诞下第一个爱情结晶后，三人其乐融融的幸福小家庭生活。她知道我一旦踏入政坛，就必须牺牲家庭时间。

可是为了国家民族大义所需，我不得不做出果断的决定。她最终还是以大局为重，委曲地接受了。我只能向她承诺，会尽量腾出时间给家庭，尤其是在她分娩时，我肯定陪伴在侧。

战情激烈的15天竞选期间，大腹便便的她，每天除了要上班和照顾她病重的母亲外，还得为我的健康和三餐操劳，晚上也不时来竞选中心为我打气。

竞选的第6天，岳母已进入弥留。但是，嘉平为了不影响我专注于竞选工作和斗志及已定下的活动日程，而对我隐瞒。午夜过后，看着我拖着疲累的身子入眠后，她才再赶回娘家。翌晨叫醒我后，才告知她妈妈已于凌晨往生的噩耗。

悲痛之余，我即刻宣布竞选座谈会和拉票工作暂停3天，直到岳母举殡之后，才再继续。我觉得这是身为女婿的我至少应该做到的。但是，却没想到此举却感动了相当多人，尤其是选区内原本偏向反对党的一些广东籍选民，在发现我是他们所尊敬的槟华女中朱月华校长的女婿后，纷纷把选票转投给我，意外地成为我险胜的因素之一。

我中选后隔两天，即要到选区中各市场去谢票，接着就南下吉隆坡与民政党和董教总领导层开会。此后，几乎每天都在选区内出席各族社团、学校的宴会和活动。也有很多选民前来投诉，要求协助他们解决面对的各种问题和困难。我也要处理党内外的纷争，我随即初尝“投入政治烘炉”的滋味！

不久，嘉平即与我约法三章，她说她能接受我早出晚归，时常出坡东奔西跑，但她却坚持我不可以在家里开会或会见选民，因为她要我将那仅剩不多的时间共享天伦乐和照顾健康。我觉得她的确言之有理，直至2013年退出政坛，我都一直遵守这个承诺。

于是，我的锺灵同窗好友陈有汤把他家族公司在五条路和崔耀才路交界一排栈房中的两栋店屋，免费借给我充当服务中心。而我也不时到同个选区内的林苍祐服务中心和民政党在车水路的一个党所中接见选民。

姨丈陈火炎也将他公司中的两间相通的办公室腾出来给我充当临时办公室。我就请来了曾帮我在槟城消费人协会设立中文部的杨娉婷和邹美珠两位来帮我准备演词、处理信件，应付选民投诉等。幌眼间，娉婷服务至今已整整35年！嘉平和她情同姐妹。

除了为选区工作，我也得不时出席国会会议和到全国各地演讲，十分忙碌。但是我依然遵守诺言，在她生产前一周即推辞一切，留在家中，直至陪她进入产房。

儿子淯程的到来，嘉平初为人母的喜悦，盖过了她为我参政的忧心，她脸上不时露出幸福满足的笑容，毫无怨言地负起为妻为母的责任。虽然我们聚少离多，但是还是尽量安排一起出游，在国内的短期旅行成为我俩和孩子相聚的时光。

1986年大选，我被林吉祥击败，随后被委任为时任首席部长林苍祐医生的政治秘书，但仍然是民政党青年团总团长，所以仍须时常出席中央会议和到各州推动团务，还是非常忙碌。不过，却有机会两次全家远行。

1987年底，林苍祐到美国动心脏手术，但是只限家人陪同，因此我们就乘此空档，带了儿子到澳洲雪梨探访嘉平的兄嫂一家。1988年初我应邀到英美两国进行考察。我当时要求两国的主办当局把活动时间连续在一起，从而省下旅费，顺道带了嘉平和当时才6岁大的淯程到我母校普林士顿大学参观及到洛杉矶的廸士尼乐园游玩，以便寓工作于天伦乐。

1989年，我父亲与两位友人联营的一项庞大的产业发展计划，不幸因超额贷款，受到1987年经济不景的严重打击而不能如期偿还，遭银行以庭令查封家人所有的私人产业，包括我家和屋内所有家俬！我当时人在吉隆坡开会，嘉平単独应付，与当局周旋交涉，临危不乱拿出文件证明屋子在我母亲1976年去世后即已转入我名下，不属于我父亲。同时也拿出购买家俬的收据证明是属于我俩的，而得以在很短时间内全部索回，而不致以无家可归。她就是那么胆大心细！

不过，在两年后，我不得不忍痛割爱，将这间母亲留给我的屋子卖出，以协助摊还家族公司的银行贷款。我们后来就安排搬去我在1981年于理大任职时用政府贷款所购买，位于丹绒武雅的一所房子。

家道中落对父亲打击很大，但幸好他向来为人乐观，尚能继续参与文教社团活至80余高龄。后期他在家养病时，在我的鼓励和张少宽的协助下，写了自传，将他平凡中不凡的一生留给后代。在这困难的时期，嘉平除了忙于本身的工作，还参与从旁协助我家族几位成员的一些财务。

1989年女儿棛钧出世，这可爱的小女婴为陷入经济困境的许家带来了欢乐。淯程特别疼爱这个小妹，还为她写了打油诗。我们从“三人世界”进入“四人世界”，但是国内政局正是多事之秋。

棛钧不到一岁半时，正值朝野双方正为1990大选而磨枪擦剑。我万万想不到，我的一生又要再经历另一巨变。#