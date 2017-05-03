未助阻拦渣男追求 友人婚姻不幸我很自责 犀利人妻

问

犀利人妻：

我最近通过脸书和一位失联许久的旧同事美美联系上，从她的脸书，我发现她过得并不好，除了为她感到难过之余，我也怪自己当初作了一个错误的决定。

那是十多年前的事了。美美的样子很甜美，刚加入我们公司时，有一个很要好的高帅男朋友，常常风雨不改来接她下班，让公司内没人接送的女同事很羡慕。但是，一段时日后，美美下班后总是留下没有马上走，敏感的同事发现，她男朋友的车子不再出现在公司门口，而美美的脸上也少了许多笑容。大家也因此猜测，美美和她的男朋友分手了。

我那时候是部门中年纪最大的，加上我是家里的大姐，也许是照顾弟妹成了习惯，我也很照顾同一部门的同事，大家有事也很自然会找我帮忙。当我知道美美疑似和男朋友分手了之后，为了协助她走出失恋的痛苦，我常常刻意安排一些娱乐活动把她拉出来解闷散心。

另一个部门的男同事听说美美失恋了，而我们又常一起去唱K，竟然常常不请自来，而且每次都找机会坐到美美身边，又递茶又递麦的，瞎眼的人都看得出他对美美有意思。我当然也看出来了。本来，谁要追求美美我是没意见的，但是，美美是我部门的同事，而且是我约出来的，我觉得我有义务要确保她不会在我安排的活动上受到骚扰。再说，我一直不喜欢那个男同事，我觉得他这个人太口花花，而且没学问、没修养，配不上美美。所以，当他越来越明显地绕在美美身旁献殷勤时，我终于忍不住出口阻拦了。

当时美美见了我的举止只是笑笑。反而是我的男朋友却因此而跟我吵了起来。他觉得我太多管闲事了，再加上不知哪个多嘴的人跟男朋友说那个男同事曾经追求过我，使我的男朋友更加不高兴，认为我是在吃醋而刻意破坏美美跟那个男同事的好事。我跟男朋友无端端因为美美而情海翻波，我自己自顾不暇，加上为了明哲保身，也就不再理会美美和那个男同事的事了。

后来我离开了那家公司不久，就听说美美和那个男同事走在了一块儿。再后来，听说美美跟他结婚了，而大家都猜她是先有后婚的。之后也听说美美有次与丈夫吵架，他动手推了美美一把，孩子就没了。过不久美美辞职后，我们就再也没有了她的消息。

事隔十多年，我和美美在脸书上重逢。从她的脸书，我发现她并不快乐，她的丈夫果然如我所说不长进，多年来，都是美美身兼几职在苦撑着一头家。

一日我看见她在脸书上写丈夫不理解她也不谅解她，并且无奈地自责不是一个好妈妈，为了赚钱而忽略了孩子，以致孩子不但没有干净的校服和校鞋，放学了还常常得自己煮快熟面吃，那日放工回家，美美因发现家里的快熟面完了，孩子竟然连午餐和晚餐都没吃而哭了。我看了她的脸书后很自责，如果我当年不是为了自己放手不理她，如果我能坚持把那个男的从她的身边拉开，她就不会因为吃了他的亏而嫁给他，现在也不会过得这么不如意。

犀利人妻，我应该怎么帮她呢？我很想劝她离开那个男人算了，反正，他的存在不但帮不了美美，反而是美美最大的负担。我之前因为没有帮美美而错了一次，害了她，我现在如果又像以前那样不帮她，我怕我会更加后悔。但是，我又怕我这样做又会引起误会。

犀利人妻，我应该怎么做呢？

慧慧

答

过分古热心肠的慧慧：

从没见过像妳这么爱把责任揽上身的人。

瞧，妳曾经试图阻挠美美与那个不长进的男人进一步发展，虽然后来没有坚持下去，但是，妳认为倘若妳当年继续阻拦的话，适逢失恋而需要慰藉的美美，真的会因而离那个不长进的男人远远的吗？

慧慧，美美并非因为妳而吃亏，就算妳没有安排那些聚会，有心要接近她和追求她的人，也会千方百计走到她身边，所以，并非是妳促成他们在一起，妳完全没有自责的必要。再说了，十多年来，她或许有许多离开他的理由和机会，但是，她始终没有离开，自然有她愿意留下的因由。

帮人是一件好事，但是，太过古热心肠，并且以自己看到的片言只语来断定别人的婚姻不应再维持下去，是不是太过武断和过火了呢?我劝妳别判官上身，也别热心过了头。妳现在能够做的，唯有在美美需要倾诉的对象时，借出一双耳朵，如果她没问妳的意见，妳就只当个忠实的听众就好。而如果你们住得还算靠近，妳有时间的话，不妨协助她照顾她的孩子，这样的援助，比劝她离婚更加实际妥当。千万别乱做侠女，尤其是胡乱出剑的糊涂侠女。

犀利人妻