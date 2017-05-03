患怪病脸长巨瘤 美国男童被嘲“面具怪物” 国际新闻

美国一名8岁男童因罹患罕见遗传疾病“多发性神经纤维瘤”（neurofibromatosis），常被同学取笑是“戴面具怪物”，但他却没有因此怨天尤人，坚持要与病魔战斗到底。

来自美国亚拉巴马州的男童斯托弗（Amare Stover）出生不久就不幸被确诊为患上神经纤维瘤病，肿瘤生于头部，日渐令其脸面变形，饱受旁人冷眼。

他在4岁，更因为肿瘤恶化，令左眼失明。医生指，如果肿瘤蔓延到喉咙，他或会因而死亡。2012年时，他接受永久气管造口手术，让他不至肿瘤过大而窒息死。

斯托弗的母亲坎蒂斯（Kandice）斯托弗他的肿瘤大得令其没法上学，而旁人亦投以不友善的目光，更有人讥笑他貌丑。医生说，肿瘤在他的眼睛周围和耳道内生长，有朝一日他很可能失去视力和听觉。她说：“医生建议我学盲人凸字去教导他。

在我眼中他只是一个普通的小孩，爱到处走、运动、玩耍等。”本月稍后，坎蒂斯会谘询整形医生，看看有没有可能移除斯托弗的眼睛周围的肿瘤，挽救他的视力。