印尼人瑞据称146岁 家中安详逝世

来自印尼、据称是世上最老的人瑞的戈特图（Mbah Gotho）周日在家中逝世，如果属实，他的享年是146岁。戈特图的10名兄弟姊妹、4名妻子和子女们都已先后离世，他早前受访称已活够了，希望可以撒手人寰。

居于中爪哇省斯拉根的戈特图（Mbah Gotho），临终前与孙儿和曾孙等家人一起生活。他于上月12日入院，6日后获准出院回家，让他可以和家人度过。其孙儿苏言拓（Suyanto）指，戈特图回家后数天，只吃少量的稀饭及饮少量水，后来更不吃不喝。苏言拓说：“他没说甚么，临终前只想家人让他走。”戈特图在他数年前于坟场买下的墓地中长眠。

根据戈特图持有的出生证明书及身份证明文件，他生于1870年12月31日，然而由于印尼至1900年起才有官方的人民出生记录，所以纵使印尼地方官员去年曾“确认”戈特图的出生日期，但至今仍然缺乏独立的第三方证明他的年岁。

戈特图早在1992年已为自己做好墓碑，而他去年受访时，也似乎不太庆幸如此长寿，并觉得自己“活得太久”，他说：“我很久以前已经希望可以离开人世。我的妻子们、子女们和兄弟姊妹们都已经过身，但真主祝福我长寿，我只有耐心地过活，全心全意地接受我的命运。”