503世界新闻自由日 北马新闻

5月3日是世界新闻自由日（World Press Freedom Day），2017年的主题为：“关键的时代，批判的头脑——媒体要推进和平、公正和兼容的社会”。

联合国大会据教科文组织大会通过的建议，于1993年12月宣布将《温得和克宣言》里通过的5月3日，设为世界新闻自由日。

世界新闻自由日的基本原则，是评估世界各地新闻自由状况，以及保护媒体的独立性免受攻击，并向那些在履行本职工作中献出生命的记者致敬。

在这一天，也提醒全世界的人言论自由权被侵犯的现象仍存在，同时提醒人们有许多新闻工作者，每日在新闻线上遭受潜在的安全威胁，以及遭受霸权打压力的现象。

世界新闻自由日也旨在贯彻《世界人权宣言》第19条阐述的“保护言论自由和新闻自由基本权利”重要意义，以确保这些权利能实现民主的发展。

只有独立、自由和多元化的媒体，才能够确保透明度和落实问责制，继而促进社会的改革进步，让法制消除贫困及社会不公，体现民主社会的文明精神。

另一方面，据无国界记者组织公布的2017年新闻自由指数，大马排在第144名，虽然比去年上升2名，不过仍处于新闻不自由的“红色区块”。

5月3日也提醒各国政府尊重对新闻自由作出的承诺，同时让媒体人反思新闻自由、职业道德及操守。⁠⁠⁠⁠