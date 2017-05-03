玛兹尔：与公正党断绝关系 伊党有权制定未来方向 国内新闻

（吉隆坡2日讯）伊党主席拿督斯里哈迪阿旺上周六表示会适时决定是否与公正党断绝政治合作关系，巫统最高理事拿督斯里玛哈兹尔认为，伊党有权制定党未来的方向，如伊党长老协商理事会（Majlis Syura Ulama）议决与公正党断交，那接下来就看雪州会有什么变动。

“以我个人看法，是否要断交，是伊党的见解。过去，伊党是在民联中与公正党建立合作关系，但是现在民联已不复存在，伊党也非希联盟党。

不过，伊党有权制定自己党未来的方向……无论伊党或公正党，都有权制定自身的方向。”

他说，目前伊党也正在等待伊党长老协商理事会最后的议决，无论该理事会作出什么决定，伊党都必须遵从和接受。

“如果理事会议决与公正党断交，那我们就看下一步，雪州会有什么变动，因为现有的雪州政府涵盖伊党和公正党。一旦断交，那就意味毫无关系，虽然我不清楚接下来的发展，届时，我们就看政治版图会否有异动。”

询及伊党和巫统合作的可能性，马哈兹尔则拒绝回应。他是在出席2050年国家转型计划（退休）论坛闭幕礼后，接受媒体访问时，如是披露。出席者也包括马来西亚政府退休者基金会（YPKM）主席丹斯里阿瑟仄马、信托人丹斯里莫哈末安华、丹斯里阿里慕丁、丹斯里依斯迈、拿督慕沙、拿督奥马欧斯曼。

另外，同时也是教育部长的玛兹尔指出，退休公务员的经验将有助于政府推动2050年国家转型计划。为此，政府也希望能吸纳有关的退休公务员，以运用他们的专业知识与经验，推动国家转型。

“他们的经验就如‘产品’，如果要延续这‘产品’，有赖于我们的继续推动。例如，一名在组织服务将近15年的退休公务员，有着非常丰富的管理经验，虽然已退休，但仍可受邀来回来研究室或实验室等。又或者是有着30年教学经验的退休教师，我们都可邀请他回来继续协助我们，继续为社会贡献。”

他说，虽然时代不一，管理方式也逐渐数码化，但其实管理基础是亘古不变，所以退休者的管理经验仍可被吸纳及使用。

他也承诺，今日论坛所集结而成的成果及议决，他都会带上内阁讨论，同时提交给首相拿督斯里纳吉。