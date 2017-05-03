62大马人成功征服 安纳普尔纳峰 国际新闻

（尼泊尔·波卡拉2日马新社讯）62名大马人包括媒体工作者、消拯局人员组成的远征队，于上周日（4月30日）成功征服安纳普尔纳峰大本营（ABC），成功被列入大马记录大全。

他们一行人于当地时间周日早上7时30分从德奥拉里出发，首批登山客于上午11时20分率先到达海拔4130米的安纳普尔纳峰大本营，其余人等在下午2时冒着风雪安全抵达目的地。

他们冒着零下摄氏度酷寒和冰雪路滑长途跋涉，但挑战的精神丝毫不减。

他们也成功创下大马人抵达安纳普尔纳峰大本营的最高人数记录。

“2017安纳普尔纳挑战”许多参加者在成功征服大本营后喜极而泣，与其他同行者互相分享他们在攀登路途的体验。

他们自豪地立起6×12米、重达11公斤的国旗，高唱国歌和《辉煌条纹》（Jalur Gemilang）。

远征队队长法兹里周二告诉马新社说，考虑到该队队员来自各年龄层和工作背景，能取得这个成就让他们感到自豪。

“当我们在8个月前策划进行远征时，一些筹委和参与者对自己的能力没有信心。但是我们通过团队合作，成功完成41公里路程、为期4天的远征。”

这支登山队由31名媒体工作者、21名消拯局人员、5名卫生部代表及5名青年代表组成，他们从上周四起展开远征。