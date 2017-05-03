落实AWAS扣分制 超速车辆不到5% 国内新闻

（吉隆坡2日讯）根据交通部的调查所得，全国14个设有“自动执法系统”（AES）电眼的地方，原本有超过50%车辆超速，但自从上个月落实“自动安全意识系统”（AWAS）扣分制以来，超速车辆不到5%。

交通部长拿督斯里廖中莱说，上个月落实的“自动安全意识系统”有很大的效用，原本有过半经过自动执法系统（AES）地点的车辆超速，但落实AWAS之后，遵守交通规则的车辆逾95%。

“不过，交通部不会立即扩大执法范围，而是会按部就班，根据一些地方的需求而逐步增设自动执法系统（AES）。”

廖中莱也是马华总会长，他今日主持马华中委会会议后，接受媒体询及“自动安全意识系统”进展时，如是指出。

他说，交通部也将继续根据大马道路安全研究院的调查报告，来决定哪些不良的驾驶行为是造成车祸的主因，而逐渐扩大违规扣分的范围。

他也补充，交通部要把目前14个AES增至21个，并没有设下一个何时要达到的时间表，扩大执法范围是为了以减少车祸，挽救生命。

他也提到，陆路交通局的系统仍在提升当中，要从14增至21个执法范围就要先提升陆路交通局的软件，这需要一段时间才能改进。

他称，交通部不鼓励驾驶人士边驾驶边使用手机，因根据大马道路安全研究院的报告，玩手机也是造成车祸的其中一个原因，即便要看导航系统，也应手机安装在架子上。

他指出，交通部在未来也会把大马道路安全研究院的报告公布出来，让驾驶人士看看哪些行为是造成车祸的主因。