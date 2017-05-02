涉嫌贩运大麻被控 消拯前主管不认罪 北马新闻

（槟城2日讯）一名前消拯局主管级官员涉嫌贩运大麻被控上法庭，面对一项罪成可被判死刑的贩毒罪名。他也被控一项拥毒罪名，不过他不认罪。

被告林春廷（25岁，译音）被控于今年4月18日下午6时，在槟城丹绒道光胡椒园一带，拥有76克大麻毒品，抵触1952年危险毒品法令第12（2）条文，也可在第39A（2）条文下被定罪。

此条文下罪成者，将被判监禁至少5年，或最高终身监禁，以及鞭笞不超过10下。

被告被捕后，相信遭警方押往其位于槟城动物园路一带的住家，被搜出大批毒品。该控状显示，他位于同日晚上约8时，在槟城动物园路一间住宅单位内，贩运374克大麻毒品，触犯危险毒品法令第39B（1）（a）条文，也可在第39B（2）条文下被定罪。

此条文下罪成者，唯一的刑罚是强制性死刑。

由于需等待相关毒品化验报告出炉，承审地庭法官诺莎哈，以及推事莫哈末阿敏，都将案件展延至7月6日过堂，被告代表律师为德夫古玛，两项案件主控官为林素歆与努鲁法丁副检察司。