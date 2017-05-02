逃避侦查卖夜店 即溶饮料包混入毒品 国内新闻

（新山2日讯）不法之徒贩毒新招，为掩人耳目逃避警方的侦查，将毒品粉末混入即溶饮料包装内，再出售给本地夜店和供毒品派对使用。不过最终难逃警方法眼，1名26岁华裔毒贩在当地一家娱乐场所内，遭到麻坡警区毒品罪案调查组的警员逮捕，调查发现该名毒贩将“爱他死”粉末，混入美禄、咖啡、酸柑茶袋内出售，一包混合“爱他死”粉末的饮料包重200至500克，售价300令吉以上，可供4至5人使用；吸毒者冲泡后与一般饮料看来无异。

柔州毒品罪案调查组主任鲁卡斯今日召开新闻发布会，发布上述事项。

他指出，麻坡警方接获民众情报，昨日凌晨1时，在当地一家娱乐场所内逮捕上述毒贩，起获3.72公斤“爱他死”粉末、63.92克K粉、104颗“爱他死”药丸以及71颗5仔药丸，嫌犯被延扣7天至本月7日。

鲁卡斯透露，柔州警察总部毒品罪案调查组于上个月28日凌晨1时，在开屏山庄一间民宅内逮捕4名本地华裔男子、1名本地巫裔男子以及1名越南籍女子，年龄介于25岁至56岁。

“警方在该民宅内起获122个重1.68公斤装有‘爱他死’粉末的小包装袋、100颗5仔药丸、528克海洛因以及252克K粉，除此以外，也起获秤量工具、透明包装袋、铝箔、塑料包装以及计算机等。”

他说，警方在行动中也起获3辆轿车，现金1万850令吉以及850元新币。他指出，随着这6名嫌犯落网，警方较后在4月30日下午4时15分，突击附近一间民宅，起获2.28公斤海洛因、406.9克冰毒、1657颗“爱他死”药丸、1057颗马丸以及100颗5仔药丸，该民宅主人是所逮捕的6名嫌犯之一。

3毒品案捕7男女

他说，总结上述所破获的3项毒品案，警方共逮捕了5名华裔本地男子、1名巫裔本地男子以及1名越南籍女子；起获的毒品包括5.4公斤“爱他死”粉末、2.8公斤海洛因、406.9克冰毒、315.92克K粉、1761颗“爱他死”药丸、1057颗马丸以及271颗5仔药丸，市值为49万令吉。

他补充说，警方也充公1辆马自达轿车、1辆现代轿车以及1辆普腾Suprima轿车；现金1万850令吉以及850元新币，总值11万3493令吉50仙的财物。

“警方所逮捕的7名嫌犯，尿液检查皆呈阳性反应，其中4人拥有毒品前科，警方援引1952年危险毒品法令39B条文调查上述3项案件，一旦罪成，将被判死刑，开屏山庄民宅内被逮捕的6人，被延扣7天至本月4日；麻坡娱乐场所被逮捕的嫌犯则被延扣7天至本月7日。