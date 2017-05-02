阿莎丽娜：2013年至今 破产公务员仅3547人 国内新闻

（布城2日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督斯里阿莎丽娜表示，她无法认同逾4万9000名公务员因债务而濒临破产风险的言论，并指从2013年至今年3月，破产的公务员仅有3547人。

大马公务文员职工总会（CUEPACS）主席拿督阿兹慕达日前指出，当局发现公务员向金融机构借贷的私人贷款，超出他们薪水的可承担能力，一些公务员在贷款时甚至伪造薪水单。

阿莎丽娜说，根据报穷局的数据，公务员破产人数仅有3547人，因此她不认同大马公务文员职工总会的言论，不过，判入穷籍者可向报穷局求助，寻求债务重组。她续说，目前全国的破产人数为29万2000人，以我国人口比例而言，少于0.5%。她说，根据公共服务局的政策，公务员的贷款额不能超过薪资的60%。

“但万一公务员向外贷款，部门主管则无从得知，如果他们的贷款是超过薪资的60%，这是他们与放贷者之间的协议，同时也超越了政府的范围，这比较属于私人的事务。”

她指出，大部分公务员的贷款是属于储蓄信贷。

阿莎丽娜今天在法律事务部为报穷局推出应用程式主持推介仪式后，受询及公务员破产人数的课题时，如是表示。

她补充，该应用程式方便民众可以立即查询是否列为破产人士，这项程式可于本月11日下载。她说，希望可设立一个友善与务实的体系方便大众，减少繁文缛节，这是第一阶段，接下来将会逐步推行线上提呈文件。

她说，很多国会议员与上议员向她反映报穷局文件柜台堆积如山，尤其是在申请脱离穷籍更耗时，因此她指示报穷局总监提升系统，让脱离穷籍的申请者在线上填写资料后打印出来，交到柜台查核与签名即可。

阿莎丽娜也提及修正后的《1967年破产法令》将易名为报穷法令，预料将在今年中旬生效。她也指示报穷局主办巡回说明会，让公众对新法令有深入了解。