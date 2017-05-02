申请蓝登记有诀窍 推荐附议人别填亲属 国内新闻

（布城2日讯）要避免将红登记转蓝的申请被驳回有“技巧”，就是千万勿把亲属列为“推荐人和附议人”。

自内阁在去年批准让首相署部长拿督斯里马袖强，负责处理国内凡超过60岁拥有红登记的华裔申请公民权后，民政党已成立公民权小组协助国人处理将红登记转至蓝色身份证。

该组负责人拿督刘开强透露，小组成立至今已收到467份申请，并成功协助解决56宗个案，虽然当中被驳回的申请只有3至4个，但他们的共同点是在“推荐人和附议人”栏目写上亲属姓名。

他说，其实有关栏目可以写上邻居、村长、国州议员的名字，证明已在我国居住一段时间。

“但就是有很多人保着侥幸的心态，以为这些栏目资料可以轻松过关。”

需时进行审核 申请几乎获批

他说，基本上该小组协助处理的申请都几乎获得批准，只是当局需要更多的时间进行审核资料。

“这467份申请来自全国各州，也包括巫裔和印裔。”

他也引述内政部数据，指单是在去年就批准逾500份申请。

“一般上处理程序需要两年，包括进行面试、将文件提交给政治部审核背景，再交回给国民登记局，待内政部批准后才过关。但一定要记得，如果申请被驳回，申请人就必须重新申请，那又是另一个两年。”

也是民政党公共服务局主任的刘开强，周二在副主任刘博文的陪同下到布城国民登记局，协助3人处理红登记转蓝事宜后，如此向媒体指出。

他们两人今日分别协助李美元（88岁）、吴智祥（77岁）以及嫁来大马的印尼籍华侨詹丽云（43岁）将红登记转蓝。

刘开强说，以往协助将红登记转蓝的申请者是为了能回中国探亲，但李美元和吴智祥则不同，是为了享有购买屋子的权利。而詹丽云，原籍印尼，嫁来大马逾20年，但屡次申请我国公民权却不成功。