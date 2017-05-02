指置身事外无动于衷 17火箭党员斥魏木荣可笑 北马新闻

（大山脚2日讯）针对马华大山脚区会副主席魏木荣日前发文告，指火箭17位党员在6位金钱游戏受害者求助时，只鼓励他们报案是“置身事外，无动于衷”，这17位火箭党员对魏木荣的无理指责感到可笑和可悲。

他们表示，不鼓励投诉者报案，交给执法单位处理，难道他们要学马华那样，凡是接到投诉，就要召开记者会搞宣传博见报，消费投诉者的痛苦和困难，然后不了了之？

他们强调，金钱游戏存在多年，马华有份的联邦政府后知后觉。贸消部、国家银行和警方对金钱游戏束手无策，任由无辜的人民纷纷跌入金钱游戏的陷阱，现在才厚颜无耻的说要“协助”，要“宣导其害”，要“有良心”。

他们质问马华，伤害造成后，马华才来献殷勤，才来扮英雄，才来补救。这种“在其位不某其政”的无能和懦弱表现，难道不可悲？

曾担任多届威省市议员的温维安则表示，魏木荣整篇文告都在狡辩，企图把金钱游戏课题嫁祸行动党，把槟州希联政府当代罪羔羊。

温维安说，魏木荣未免低估了人民的智慧，以为这样就能蒙骗人民，为国阵多年来纵容及放任金钱游戏横行无阻的错误开脱。

他表示，槟州2个市政局的确有权发出营业执照给金钱游戏所设立的店面，但条件是这些店面的公司必须拥有商业注册， 否则营业执照不会批准。

他们说，财政部副部长拿督李志亮日前宣佈，国阵政府已经“成立专案小组，设法解决金钱游戏课题”是强有力的证据，证明国阵政府是金钱游戏不受控制的罪魁祸首，由不得马华狡辩。

温维安和其他16位火箭党员促请马华领袖面对现实，拿出陈徳钦所说的“良心”，为国阵政府多年来无法管制及监督金钱游戏泛滥成灾的过错，向人民坦诚道歉。