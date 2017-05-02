心痛佛教徒涉金钱游戏 唯悟法师：没了解到因果 北马新闻

（槟城2日讯）唯悟法师指出，最近有不少相关金钱游戏的新闻报道，而他心痛有许多佛教徒也中招，并惋惜他们没有了解到因果。

唯悟法师是于周日出席自身出家25周年纪念晚会“与师父近距离 心接心”与老友梁国兴居士对话会的素宴上，被梁居士询及如何管理檀香事业时，他回应，在佛教管理下不违因果，所以不了解因果下就容易中计。

他说，世界上有两种制度，既是社会主义及资本主义，而资本主义将会把人类带向灭亡，所以必须要有一套取代资本主义，或理财与经济的方法。他吁请佛教徒不要那么傻，就连美国人也会说“天下没有白吃的午餐”，而佛教管理必须跟随因果。他言下之意吁佛教徒不要参与金钱游戏。此外，唯悟法师指出，15年前他是带着一股傻劲及在资源有限下创办国际佛教大学，因此他也参考美国人办大学的方案，并发现美国人办教育很有智慧，而美国大学背后都是有一个永远的“大护法”。

他解释，这是因为很多美国人都没有把钱留给子孙，反而是把钱捐给教堂或大学。这些捐款则用在正当投资，并每年还可以拿到回酬。因此，檀香最近为了确保属下单位没有后顾之忧，也推出檀香基金会，该基金会目前已经筹到30%的目标。为了确保投资正确，会邀请智能团、企业团、大学教授指引投资的方向。

席上有人询及师父，是否来世会出家继续当和尚时，唯悟法师打趣说，他会向阿弥陀佛申请，也会听阿弥陀佛的话，如果可以，他应该会继续当和尚。他直言，他是一名很听话的法师，而他相信不听话的人吃亏永远是自己。

当晚设宴170席，不少唯悟法师受邀的老朋友都踊跃出席，而每个人都很关注听唯悟法师与梁国兴居士的对话会，不时给予掌声。