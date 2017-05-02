华被指调解朝核不力 傅莹：解铃还须系铃人 国际新闻

（华盛顿2日综合电）在美国不断传出对朝鲜动武、中国被指调解不力之际，中国全国人民代表大会新闻发言人傅莹，在美国著名智库布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心撰文回应，指出“解铃还须系铃人”，朝鲜核问题未能解决，源于美国及朝鲜互不信任。她又分析朝鲜未来可能出现的三种前景，警告美国动武前需三思。

约翰桑顿中国中心将于5月3日发表该标题为“朝鲜核问题：过去、现在和未来——中国的视角”的文章。傅莹在文章中警告，考虑朝鲜半岛上各种军事部署，无论大小的军事行动都将造成巨大的平民伤亡，结果难以掌控。随局势越发接近临界点，美国认真推演行动、中美及各方更好地协调，比任何时候都更重要。

朝鲜核问题走向三可能

傅莹表示，朝鲜核问题走向何方仍有待观察，但三种可能性较大。第一种可能，是“朝鲜以核试验、导弹试验回应美国和联合国制裁，恶性循环持续直至临界点”。对于一个封闭但相对独立的朝鲜而言，制裁可能会造成巨大压力，但朝鲜不会因此放弃核武。一旦达到临界点，反对朝鲜拥核的人将面临艰难选择：采取不知结果的极端行动，或是接受之。

第二种可能性，是“朝鲜政权崩溃”，这是美国和韩国最想看到的结果。但朝鲜的经济已经度过最艰难的时刻，朝鲜领袖金正恩已稳定国内局势。尽管朝鲜的国内政策和行动引发广泛不满，但已“政权崩溃”作为解决朝核问题的方案，可能在短期内不会现实。

傅莹认为第三种可能，是“重启对话和严肃的谈判”，或能减缓甚至解决核问题。文章也承认，由于美朝双方在过去不断孳生的不信任感日益加深，加之多边谈判过程中的起伏挫折也导致各方对对话信心不足，重启对话之路在今天更加困难。