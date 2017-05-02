五一吹冷风 济州岛华客减逾80% 国际新闻

受到韩国部署美国萨德导弹防卫系统影响，中国游客拒到当地旅游，严重打击韩国旅业。韩媒报道，以往深受中国旅客喜爱的济州岛，在今年的“五一假期”中国人外游黄金期却遭遇冷风，自上月29日到周一，到访济州岛的华客料从去年的2万8000人次，大幅骤减至今年的4960人次，跌幅达82%。

韩媒周一报道，济州观光协会预测，从上月29日开始到本月9日，到访济州岛的游客有望达到48万8000人次，较去年同期的49万1400人次稍微下降约0.7%。其中韩国当地游客可望达45万2000人次，约占整体93%，较去年同期的38万1000人次，增长达18.7%；而外国游客约有3万6000人次，约占7%，较去年同期的11万1000人次下降67.5%。

日本旅业遭池鱼之殃

报道还指，除了韩国旅业近期遭遇冷风，日本的旅业同样因朝鲜局势不稳而受到影响。报道指上月29日日本的“植树节”、周一至5日的“宪法纪念日”、“国民休息日”及“儿童节”，本应是日本的“黄金长假”，惟因半岛政局不稳，日本游客将比去年同期减少67.4%，而当中外国游客减少是该数字大幅锐减的主因。