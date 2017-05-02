五一游行变警民冲突 巴黎警员遭火攻 国际新闻

（巴黎2日综合电）在距离法国总统选举不到一个星期之际，巴黎的五一劳动节游行演变成冲突，有暴力示威者混入工会游行队伍，与警察冲突起来。

游行原本和平进行，后来数百名示威者面对着警察时投掷燃烧弹和其他物品，警方施放催泪弹和出动警棍回应。在一条绿树成荫的大道上，防暴警察将一些示威者推到墙边，有人目睹一名警察向一名搞事者面部喷胡椒喷雾之类东西。

内政部长费克尔发表声明，指冲突造成4名警察受伤，其中一人面部严重烧伤。他谴责这是“不能容忍的暴力”，表明会竭力找出和拘捕制造事端者。

警察在巴士底广场附近将干扰游行的示威者分隔开，但一些人继续投掷燃烧弹，燃烧弹在街头爆炸，造成火光熊熊。发动游行的工会队伍在冲突平息后继续游行，警察搜查示威者的袋子是否藏有燃烧弹。不少人向警员举手，示意没有武器或并非滋事分子。

今年的巴黎五一游行除了一贯争取劳工权益等诉求，还涉及总统大选议题，部分示威者反玛琳勒庞的立场鲜明，呼吁阻止这名极右总统候选人在周日次轮投票中胜出。

父亲批评同性恋殉职警员 玛琳勒庞划清界线

法国极右总统候选人玛琳勒庞，就父亲勒庞近日的不当言论表示不会负责。两周前首都香榭丽舍大道发生恐怖枪击，同性恋男警员尤格尔为国殉职，国家随后为他举行庄严隆重追思会。而勒庞于上周六说，这追思会似为同性恋者多于警员而举办，引起极大回响。

距离总统大选二轮决定性投票不到一星期，玛琳勒庞忙于最后冲刺争取选票之际，周二透过媒体表示，不会为父亲以上言论负责，重申澄清界线。

她说：“这些言论简直可恶，我不再与父亲说话，与他再没有联系，不会对他的失当言论负责。”她还强调：“我父亲已被开除党籍，他要做什么就做什么，与我再无关系。”

勒庞两父女的关系可说纠缠不清。勒庞于1972年创立了极右派国民阵线，2011年退位让女儿玛琳当主席。2015年因两人政见不合，他被开除党籍，两父女自此貌合神离。但到了本届总统选举，父亲在最后关头又出面支持女儿。

勒庞在五一劳动节纪念民族英雄圣女贞德的活动上，为女儿拉票时说：“（玛琳）她不是圣女贞德，但她接受了同一使命－－法国。”他同时抨击中间派候选人马克宏是“戴着面具的社会党人”，指摘曾经担任现政府经济部长的马克宏想推动经济，但却是有份摧毁经济的人。

法国国内舆论分析，玛琳勒庞一直努力摆脱父亲那一代的极端可憎形象，重新创造为人民求安居乐业的正面形象。有舆论认为，就算本届马克宏击败玛琳勒庞当上总统，但如果在未来5年不能扭转国家的疲弱局面，下届的总统由玛琳勒庞当上是必然的事。