夏洛蒂公主2岁生日 姨姨结婚不做花女做伴娘 国际新闻

（伦敦2日综合电）英国夏洛蒂公主周二就满2岁了，外界估计威廉王子及凯蒂会在诺福克郡桑德灵厄姆庄园内的Anmer Hall别墅为她举办生日派对。而肯辛顿宫就在夏洛蒂生日前夕，发放由母亲凯蒂操刀为女儿拍摄的近照。

新发放的照片是凯蒂于4月拍摄，主角夏洛蒂穿上黄色的小毛衣，一边把玩手上的物件一边露出微笑，相当可爱，不过双眼就未有直视镜头。肯辛顿宫亦代表威廉夫妇，感谢各界向夏洛蒂送上的生日祝福。

皮帕本月20日出嫁

夏洛蒂获父母悉心保护，过去一年甚少曝光，对上一次公开露面是去年圣诞节与父母出席教堂弥撒。今年大一岁的她很快就身负重任，约3周后在阿姨皮帕的婚礼担任平时理应由成人担当的“伴娘”角色，不做“花女”呢！不过，当地传媒笑说，看来这刚刚踏入两岁的小女孩，恐怕无法帮阿姨放好裙摆了。

皮帕本月20日下嫁富豪基金经理马修斯，在伯克郡圣马可教堂拉埋天窗，她除了找来夏洛蒂公主则当伴娘，3岁的乔治王子也会充当“花童”。

夏洛蒂亦即将要上幼儿园，很可能在明年1月或9月开始。哥哥佐治在2岁半时就上幼儿园，他将于9月正式入学，入读位于伦敦西南巴特施的私立托马斯学校，由于该校设有幼儿园，说不定夏洛蒂会与哥哥一同上学。