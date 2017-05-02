慈父为幼子 自学3D列印义肢 国际新闻

（华盛顿2日综合电）莱恩刚出生不满足月的儿子索尔因为左下臂有血块需要截肢，但索尔最快也要1岁才能戴上美观性义肢，功能性义肢还需等到3年后才能佩戴。但年幼的索尔却因为没有左下臂而不懂得活动左手。于是，莱恩决定自学3D列印，为幼子打造出可以活动的液压义肢。

从没接触过3D列印的莱恩由小零件开始，耗时2年设计出儿子专用的义肢。灵感参考自蜘蛛腿部活动，设计出利用液压活动的义肢。最后，成功用3D列印出一只轻巧的义肢。

在设计成功后，莱恩深知社会上有很多类似的家庭与他一样。所以，他在众筹平台筹募研究、开发基金，为肢体有缺陷，却未能装上义肢的婴幼儿提供3D列印活动义肢。

同样也是帮助残障人士的辅助工具，由韩国首尔大学所研发的Exo-Glove Poly，看上去像是透明橡胶手套，但指头上有金属线连接手腕。手套是希望帮助因脊椎受伤而导致手部丧失功能的患者，使他们可以透过手套靠自己抓握物品。

手套有3个“指套”，材质有弹性，可以贴合患者的拇指、食指及中指，且可根据患者手部的尺寸来自由调整大小，而材质也容易清洗、消毒。手套附有小型电动机，可以靠手腕控制带动失去能力的手部肌肉。Exo-Glove Poly研发团队想让手套更完善，让更多人受惠。